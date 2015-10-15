Депутат Рады: СК РФ отказался возбуждать дело по его избиению в Москве

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Следственный комитет РФ отказался возбудить уголовное дело в отношении российских полицейских, избивших его при задержании в Москве перед маршем памяти Бориса Немцова.

В марте московская полиция задержала Гончаренко перед маршем в память об убитом российском политике. По словам адвоката депутата Марка Фейгина, его подзащитному инкриминировали неповиновение сотруднику полиции. Позже Гончаренко покинул ОВД в сопровождении украинского консула, а полиция заявила, что претензий к нему не имеет.

В апреле другой адвокат Гончаренко, Николай Полозов, обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность действий российских правоохранителей при задержании украинского депутата.

Позже столичный главк МВД РФ обнародовал видео содержания депутата Верховной Рады в отделении. На видеозаписи сначала показано, как Гончаренко один сидит в камере. Затем снято, как полицейские выдают ему его вещи: мобильный телефон, ремень, планшетный компьютер, шнурки и портмоне, предлагая ему пересчитать деньги. Потом депутату возвращают пакет с пачкой 50-долларых купюр, которые депутат признал своими, но отказался пересчитывать.

"Следственный комитет России отказал мне в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов РФ во время незаконного задержания на траурном марше в память Бориса Немцова в Москве", — написал Гончаренко в четверг на своей странице в Facebook.

Комментарием российского СК РИА Новости пока не располагает.