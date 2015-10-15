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    Депутат Рады: СК РФ отказался возбуждать дело по его избиению в Москве

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    По его словам, Следственный комитет России отказал "в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов РФ во время незаконного задержания на траурном марше в память Бориса Немцова в Москве".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Следственный комитет РФ отказался возбудить уголовное дело в отношении российских полицейских, избивших его при задержании в Москве перед маршем памяти Бориса Немцова.

    Траурное шествие в память о политике Б.Немцове
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
    Хроника 1 марта: шествие памяти Немцова в Москве, задержание Гончаренко

    В марте московская полиция задержала Гончаренко перед маршем в память об убитом российском политике. По словам адвоката депутата Марка Фейгина, его подзащитному инкриминировали неповиновение сотруднику полиции. Позже Гончаренко покинул ОВД в сопровождении украинского консула, а полиция заявила, что претензий к нему не имеет.

    В апреле другой адвокат Гончаренко, Николай Полозов, обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность действий российских правоохранителей при задержании украинского депутата.

    Позже столичный главк МВД РФ обнародовал видео содержания депутата Верховной Рады в отделении. На видеозаписи сначала показано, как Гончаренко один сидит в камере. Затем снято, как полицейские выдают ему его вещи: мобильный телефон, ремень, планшетный компьютер, шнурки и портмоне, предлагая ему пересчитать деньги. Потом депутату возвращают пакет с пачкой 50-долларых купюр, которые депутат признал своими, но отказался пересчитывать.

    "Следственный комитет России отказал мне в возбуждении уголовного дела относительно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов РФ во время незаконного задержания на траурном марше в память Бориса Немцова в Москве", — написал Гончаренко в четверг на своей странице в Facebook.

    Комментарием российского СК РИА Новости пока не располагает.

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