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    Сергей Мищенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Заседание Верховной рады Украины
    В Раде намерены изменить Конституцию и сократить число депутатов до 150
    14:19 19.01.2018
    558
    Внефракционный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект о создании рабочей группы, которая изменит Конституцию и сократит численность Верховной Рады.
    Сергей Мищенко
    Уход "Сбербанка". Будет как с "Приватом" - депутат
    20:16 14.03.2017
    42Уход российских банков из Украины
    По мнению народного депутата Сергея Мищенко, возможный уход российских банков из Украины абсолютно никак не отразится на отечественной экономике.
    Сергей Мищенко. Архивное фото
    "Похищение" Гончаренко. Не нужно верить словам - Мищенко
    18:15 24.02.2017
    874Нардеп Гончаренко: "похищение"
    По словам народного депутата Сергея Мищенко, похищение его коллеги по Верховной Раде Алексея Гончаренко стало следствием его политической гиперактивности.
    Сергей Мищенко. Архивное фото
    Мищенко: Деканоидзе не сразу поняла, что для Авакова внутренние дела - это бизнес
    18:25 15.11.2016
    2387"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам народного депутата Сергея Мищенко, команда грузинских реформаторов быстро разочаровалась, столкнувшись с далекой от совершенства политической системой Украины.
    Сергей Мищенко
    Введение визового режима с РФ ничего не изменит - Мищенко
    15:41 04.10.2016
    1421Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам народного депутата Сергея Мищенко, миллионы людей, работающих в Российской Федерации никак не пострадают от введения визового режима между Украиной и РФ.
    Сергей Мищенко. Архивное фото
    Бюджет-2017. Мищенко: о какой прозрачности может идти речь?
    13:05 20.09.2016
    300Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Мищенко назвал вероятной датой принятия государственного бюджета на будущий год середину декабря.
    Митинг под Радой с требованием привлечь Онищенко к уголовной ответственности
    Дело Онищенко. Суд отменит решение Верховной Рады - Мищенко
    14:18 05.07.2016
    486Онищенко: новая партия компромата
    По словам народного депутата Сергея Мищенко, при внесении в парламент преставления на снятие депутатской неприкосновенности, задержания и ареста нардепа Александра Онищенко была допущена серьезная ошибка.
    Сергей Мищенко. Архивное фото
    Человек с "золотой акцией" в коалиции. Разговор с Сергеем Мищенко
    09:30 15.04.2016
    4462Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    О преференциях, которые можно было выторговать во время большой политической ярмарки, хрупком будущем коалиции и судьбе Рады и нового Кабмина рассказал один из главных действующих лиц новой коалиции – Сергей Мищенко.
    Сергей Мищенко
    Если увижу, что променяли шило на мыло, выйду из коалиции - Мищенко
    14:28 12.04.2016
    134Коалиция и новый Кабмин
    Народный депутат Сергей Мищенко, вступивший во фракцию "Блока Петра Порошенко", заявил, что если новое правительство не будет работать лучше предыдущего, то он выйдет из коалиции.
    Верховная Рада
    БПП и "Народный фронт" собрали голоса для создания коалиции - депутат
    10:26 12.04.2016
    801Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил заместитель фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, в парламентскую фракцию БПП во вторник вступил ранее внефракционный нардеп Сергей Мищенко.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Честный глава Генпрокуратуры никому не нужен - Мищенко
    14:46 29.03.2016
    130Праздничное заявление Луценко
    По мнению народного депутата Сергея Мищенко, после увольнения Виктора Шокина Генеральная прокуратура еще долго будет оставаться "обезглавленной".
    Арсений Яценюк
    Проект постановления об отставке Яценюка внесен в Раду
    11:50 22.02.2016
    6385Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как сообщается, автор проекта – внефракционный депутат Сергей Мищенко. В настоящее время текст документа на официальном сайте парламента отсутствует.
    Сергей Мищенко
    Политический кризис усугубляется еще больше - Мищенко
    13:59 17.02.2016
    432Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По мнению народного депутата Сергея Мищенко, выходом из ситуации, сложившейся после провала голосования по отставке Кабмина может стать переформатирование коалиции ВР или объявление досрочных выборов в Раду.
    Сергей Мищенко
    Сергей Мищенко: в декабре Шокина обменяют на госбюджет-2016
    15:24 21.11.2015
    407Громкие отставки и назначения в Украине
    По мнению внефракционного народного депутата Сергея Мищенко, кто бы не стал новым генеральным прокурором, ситуация в силовом ведомстве вряд ли изменится.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Мищенко о Парасюке: Майдан не может быть оправданием
    16:59 19.11.2015
    1409"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    По мнению народного депутата Сергея Мищенко, нападение Владимира Парасюка на чиновника Службы безопасности должно иметь для депутата политические последствия.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Так кто кого в инциденте Тетерук против Кужель? Опрос депутатов
    14:22 06.11.2015
    1347Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    Большинство депутатов Верховной Рады сошлись во мнении – ударивший Александру Кужель нардеп Андрей Тетерук должен не только сложить депутатские полномочия, но и понести уголовную ответственность за содеянное.
    Сергей Мищенко
    Поступок Тетерука это чистейший бандитизм - Мищенко
    11:31 06.11.2015
    615Скандал в Раде. Депутата ударили бутылкой по голове
    По мнению народного депутата Сергея Мищенко, депутат Андрей Тетерук должен сложить депутатские полномочия, не дожидаясь пока это сделает Верховная Рада.
    Сергей Мищенко
    Работа ГПУ и МВД. Профессионализмом здесь и не пахнет - Мищенко
    13:44 03.11.2015
    227
    По мнению народного депутата Серегя Мищенко, задержания и повестки видным украинским политикам больше напоминает шоу, чем торжество правосудия.
    Заседание Рады: арест Мосийчука, драка и голосование за реструктуризацию
    Когда приходят выборы, предлагают заплатить за место в списке - нардеп
    06:43 19.09.2015
    160Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    "Кидают" и свои – каким бы ты не был активным депутатом, что бы ты не делал, все равно когда приходят выборы, тебе предлагают заплатить за место в партийном списке, везде замешаны деньги, считает внефракционный депутат Сергей Мищенко.
    Драка депутатов в Раде 17 сентября 2015 года
    Победить коррупцию в Раде можно, отменив депутатскую неприкосновенность - нардеп
    06:21 19.09.2015
    134Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Необходимо проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, тогда в следующем созыве в Верховной Раде не будет бизнесменов, которые зарабатывают для своих компаний, считает внефракционный депутат Сергей Мищенко.
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