По словам народного депутата Сергея Мищенко, при внесении в парламент преставления на снятие депутатской неприкосновенности, задержания и ареста нардепа Александра Онищенко была допущена серьезная ошибка.
О преференциях, которые можно было выторговать во время большой политической ярмарки, хрупком будущем коалиции и судьбе Рады и нового Кабмина рассказал один из главных действующих лиц новой коалиции – Сергей Мищенко.
По мнению народного депутата Сергея Мищенко, выходом из ситуации, сложившейся после провала голосования по отставке Кабмина может стать переформатирование коалиции ВР или объявление досрочных выборов в Раду.
Большинство депутатов Верховной Рады сошлись во мнении – ударивший Александру Кужель нардеп Андрей Тетерук должен не только сложить депутатские полномочия, но и понести уголовную ответственность за содеянное.
"Кидают" и свои – каким бы ты не был активным депутатом, что бы ты не делал, все равно когда приходят выборы, тебе предлагают заплатить за место в партийном списке, везде замешаны деньги, считает внефракционный депутат Сергей Мищенко.
Необходимо проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, тогда в следующем созыве в Верховной Раде не будет бизнесменов, которые зарабатывают для своих компаний, считает внефракционный депутат Сергей Мищенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".