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    Олег Березюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 104
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    Народный депутат Наталья Веселова. Архивное фото
    "Самопомич" из-за блокады Донбасса исключит из фракции нардепа
    01:17 03.10.2017
    438Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что внесенный Натальей Веселовой законопроект о прекращении экономической блокады Донбасса "противоречит позиции фракции и партии".
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    Депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку
    15:25 24.06.2017
    120
    Как заявил народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, на протяжении шести дней он "чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте".
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП 
    17:59 23.06.2017
    209Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента 
    13:44 21.06.2017
    391Невыносимый мусор Львова
    Вице-спикер парламента, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид также сообщила, что собирается голодать под Администрацией президента до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.
    Выступление лидера фракции Самопомич Олега Березюка.
    Депутат: голодовка Березюка – протест против узурпации власти во Львове
    15:49 20.06.2017
    216
    Народный депутат Роман Семенуха в эфире Голоса Столицы заявил, что объявление Березюком голодовки – неожиданный для власти шаг, который испугал всех.
    Олег Березюк об основном требовании МВФ. Видео
    Березюк о самом главном требовании МВФ к Украине 
    05:52 19.05.2017
    1721Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава фракции "Самопомич" уверен, что Фонд ждет, чтобы наказание понес хоть один коррупционер и олигарх, в отношении которых заведены дела в НАБУ, а осуществить это можно только через Антикоррупционный суд.
    Олег Березюк
    Украина получит от США до $250 млн военной помощи - "Самопомич"
    19:23 06.05.2017
    176
    Согласно информации, на военную помощь вначале планировалось 0,5 млрд долларов, потом 350 млн долларов, на сегодняшний день военная помощь Украине от Америки будет в объеме от 150 млн до 250 млн долларов.
    Олег Березюк о теракте в Санкт-Петербурге. Видео
    Березюк о теракте в Петербурге: мы должны готовиться к худшему 
    04:55 04.04.2017
    2492Взрыв в Санкт-Петербурге
    Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде заявил, что на данный момент неизвестно, является ли происшествие "терактом врагов российского режима или терактом самого российского режима против своих людей".
    Олег Березюк
    "Самопомич" не будет прекращать торговую блокаду в Донбассе - Березюк
    23:07 20.03.2017
    659Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк после встречи с президентом заявил, что его фракция настаивает на продолжении полной торговой блокады "с оккупированными территориями Донбасса".
    Олег Березюк
    Березюк: СБУ должна разобраться, что произошло в Раде 15 марта
    13:10 15.03.2017
    1008"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Фракция "Самопомич" будет обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать инцидент с появлением военных под куполом Верховной Рады.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса. "Самопомич" требует отставки Авакова после задержаний
    11:17 14.03.2017
    645
    Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что правительство должно немедленно уволить министра внутренних дел и руководителя антитеррористического центра, "так как власть вчера привела к дестабилизации украинского государства".
    Заявление фракции Самопомич
    "Самопомич" отправляется в Донбасс в поддержку блокады
    13:34 23.02.2017
    1254Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Лидер фракции Олег Березюк заявил, что "Самопомич" подготовила закон "Об оккупированной территории", в том числе предусматривающий запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
    Заседанияе Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады в Киеве, 20 февраля, 2017
    Пиар на блокаде или блокада на пиаре? Рада разделилась
    17:03 20.02.2017
    742Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Блокада Донбасса стала для украинских политиков очередной темой, на которой можно неплохо поднять личные рейтинги. Отсутствие единства под куполом Верховной Рады свидетельствует о том, что вопрос решится еще очень нескоро.
    Олег Березюк. Архивное фото
    Березюк об инциденте с Соболевым: будете смеяться - вас изобьет полиция
    12:47 20.02.2017
    847Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк, комментируя инцидент с Егором Соболевым под АП, сообщил, что в Украине нет справедливого суда, поэтому и нет демократического государства.
    Выступление лидера фракции Самопомич Олега Березюка.
    "Самопомич" покинула сессионный зал Рады из-за представления на Новинского
    11:48 06.12.2016
    1352Дело Новинского. Прикосновенен
    Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что нардепы его фракции не будут участвовать в заседаниях парламента до тех пор, пока представление на Вадима Новинского не будет вынесено на рассмотрение Рады.
    Александр Онищенко
    "Самопомич" поддержит снятие неприкосновенности с Онищенко
    22:10 04.07.2016
    41Онищенко: новая партия компромата
    Против Александра Онищенко открыто производство по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По словам главы главы парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка, на данный момент нет другого решения, как поддержать НАБУ.
    Олег Березюк
    "Самопомич" ожидает "репрессий" из-за неголосования за судебную реформу
    14:14 02.06.2016
    568Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам лидера фракции Олега Березюка, в принятых изменениях прописано, в частности, что в течение двух лет президент имеет единоличное право принимать решения по судьям.
    Олег Березюк
    Березюк в 2015 г заработал 76,5 тыс грн - декларация
    15:56 21.04.2016
    76
    В декларации сказано, что указанные средства являются его заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.
    Олег Березюк
    Фракция "Самопомич" остается в оппозиции - Березюк
    03:39 14.04.2016
    298Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам главы фракции "Самопомич" Олега Березюка, голосование за нового премьера и Кабмин, намеченное на четверг, переведет Украину в совершенно другую управленческую систему.
    Олег Березюк
    "Самопомич" будет поддерживать новый Кабмин - Березюк
    12:15 11.04.2016
    65Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Олег Березюк заявила на согласительном совете в понедельник, что "Самопомич" приветствует "тот процесс, который приближает нас к решению управленческого кризиса".
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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