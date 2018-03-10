Глава фракции "Самопомич" уверен, что Фонд ждет, чтобы наказание понес хоть один коррупционер и олигарх, в отношении которых заведены дела в НАБУ, а осуществить это можно только через Антикоррупционный суд.
Согласно информации, на военную помощь вначале планировалось 0,5 млрд долларов, потом 350 млн долларов, на сегодняшний день военная помощь Украине от Америки будет в объеме от 150 млн до 250 млн долларов.
Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде заявил, что на данный момент неизвестно, является ли происшествие "терактом врагов российского режима или терактом самого российского режима против своих людей".
Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что правительство должно немедленно уволить министра внутренних дел и руководителя антитеррористического центра, "так как власть вчера привела к дестабилизации украинского государства".
Блокада Донбасса стала для украинских политиков очередной темой, на которой можно неплохо поднять личные рейтинги. Отсутствие единства под куполом Верховной Рады свидетельствует о том, что вопрос решится еще очень нескоро.
Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что нардепы его фракции не будут участвовать в заседаниях парламента до тех пор, пока представление на Вадима Новинского не будет вынесено на рассмотрение Рады.
Против Александра Онищенко открыто производство по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По словам главы главы парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка, на данный момент нет другого решения, как поддержать НАБУ.
В декларации сказано, что указанные средства являются его заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".