В Раде намерены изменить Конституцию и сократить число депутатов до 150

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании депутатской рабочей группы по наработке изменений в Конституцию Украины о сокращении количества народных депутатов до 150 человек.

Внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал в пятницу в парламенте соответствующий проект постановления.

В данный момент Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов, количество которых закреплено в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры.

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Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что необходимо принять новую Конституцию, в которой Донбасс не сможет иметь особый статус.