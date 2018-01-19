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    Политика

    В Раде намерены изменить Конституцию и сократить число депутатов до 150

    (обновлено: )46481
    Внефракционный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал законопроект о создании рабочей группы, которая изменит Конституцию и сократит численность Верховной Рады.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании депутатской рабочей группы по наработке изменений в Конституцию Украины о сокращении количества народных депутатов до 150 человек.

    Внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал в пятницу в парламенте соответствующий проект постановления.

    В данный момент Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов, количество которых закреплено в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры.

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    Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что необходимо принять новую Конституцию, в которой Донбасс не сможет иметь особый статус.

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