Депутат Река создал в Верховной Раде объединение "Питьевая вода"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Верховной Раде созданы три новых депутатских объединения, объявил во время пленарного заседания во вторник спикер Андрей Парубий.

По его словам, созданы объединения "Правозащитная коалиция", "Питьевая вода" и "Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины".

"Согласно статье 60 закона Украины о регламенте ВР сообщаю о создании в ВР межфракционного депутатского объединения "Правозащитная коалиция", соруководители – нардепы Елена Сотник и Игорь Луценко. Объявляю о создании межфракционного объединения "Питьевая вода", руководитель – нардеп Андрей Река. Сообщаю о создании в ВР межфракционного депутатского объединения "Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины", руководитель – нардеп Анна Гопко", — сказал Парубий.

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Напомним, что 16 января в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.