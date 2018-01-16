Потасовки у Рады. Кругом "агенты Кремля"

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обсуждение закона о деоккупации (о реинтеграции) Донбасса в Верховной Раде сопровождалось немногочисленным, но достаточно "горячим" митингом националистов у стен парламента, произошли столкновения с полицией.

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Накануне в соцсетях агитировали собраться на марш "Стоп реванш" и прийти к Раде. Организаторы выдвинули ряд требований к депутатам. В частности — потребовали принять законы о деоккупации (о реинтеграции) Донбасса, о коллаборационаизме, об антикоррупционном суде, одобрить законопроекты о "гуманитарной деоккупации" (об украинском языке, о церкви, о противодействии влиянию России).

Нельзя сказать, что призывы возымели особенно сильное действие — митинговать к парламенту пришли чуть более сотни человек. По словам организаторов, это представители девяти националистических организаций.

Утро выдалось морозным, обитатели расположенного рядом палаточного городка сторонников Михаила Саакашвили растопили печи, ветер несет дым вдоль улицы Грушевского.

Правоохранители, по всей видимости, ожидали куда более массовую акцию и подготовились соответствующе. На станции метро "Крещатик" можно видеть патрули с собаками, проезд к Администрации президента перекрыт плотным кордоном нацгвардии, на подходах в зданию парламента и непосредственно у Рады — многочисленные отряды полиции. Тут же установлены рамки металлодетекторов, у проходящих проверяют содержание сумок.

По данным пресс-службы Нацполиции, к охране парламента привлекли почти четыре тысячи силовиков.

"Главное — законодательно назвать войну войной, агрессию — агрессией, Россию агрессором. Это все нужно четко прописать в законе (о реинтеграции Донбасса — Ред.), и это сделано. Важно, что закон позволит военнослужащим ВСУ воевать, не опасаясь, что потом их засудят украинские суды. Теперь депутаты должны за закон проголосовать, и мы здесь для того, чтобы им легче было это сделать", — поясняет один из организаторов акции.

Ораторы выступают у микроавтобуса, на котором укреплены плакаты с лозунгами "Нет ватной амнистии!" (и другими в таком же духе). Говорят о "пятой колонне" и "агентах Кремля", которые "повсюду".

"Мы пришли сюда, потому что на протяжении четырех лет Россия остается партнером для отдельных украинских политиков… Украинские политики слишком долго пренебрегали тем фактом, что российская агрессия продолжается", — заявил один из выступавших на митинге. По его словам, "война идет не только на фронте, но и в экономике, и в информационной сфере".

Нардеп Сергей Высоцкий (один из авторов законопроекта о коллаборационизме") призвал присутствующих задаться вопросом, почему те, кто долгие годы "работал в интересах России", до сих пор "заходят в это здание" (в Раду — Ред.). По его словам, есть силы, которые "взяли курс на капитуляцию, курс на поражение… хотя мы не проиграли эту войну".

О "пятой колонне" и "агентах Кремля" говорили и другие выступавшие на митинге. В частности, нардеп Андрей Левус заявил, что силы этой самой "пятой колонны" готовы к реваншу…

Затем нардепы удалились голосовать, а митинг продолжился неожиданными стычками с полицией на территории "МихоМайдана": активисты начали жечь флаг России и подожгли шины, правоохранители попытались погасить огонь, возникли потасовки, в силовиков полетели камни, был применен слезоточивый газ.

По данным полиции, в результате стычки пострадал один правоохранитель, одного из активистов доставили в участок.

Судя по разговорам, националисты намерены не просто продолжить акцию, но и расширить ее. Некоторые активисты говорят о марше к Администрации президента и даже о походе к Киево-Печерской лавре — поскольку они и УПЦ относят к "пятой колонне". Но пока это только разговоры.

Тем временем в сессионном зале нардепы продолжают рассматривать во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса (он стоит первым в повестке дня).

Сами участники акции, требуя одобрения законопроекта о реинтеграции Донбасса, сомневаются в том, что проект будет принят или будет принят "в том виде, в котором нужно".

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Представители "Оппозиционного блока" заявили, что не будут голосовать за законопроект. Как отметил сопредседатель фракции "Оппоблока" Александр Вилкул, он не совсем понимает, "как можно рассматривать вопрос реинтеграции Донбасса, не ответив на вопрос о том, как прекратить войну и достичь мира".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

Парламент Украины одобрил законопроект в первом чтении 6 октября 2017 года. Ранее депутаты планировали рассмотреть этот документ во втором чтении еще в конце 2017 года, однако он не выносился на голосование в зал. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции Донбасса ко второму чтению был сильно изменен, поэтому нуждается в дополнительных консультациях.