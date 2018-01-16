Закон о реинтеграции возобновит торговлю с Донбассом - Сыроид

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, заявила заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы: давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями", — сказала Сыроид в эфире "5-го канала".

По ее словам, контролировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса будут Вооруженные силы Украины, объединенный оперативный штаб и командующий объединенными силами.

"Огромная опасность заложена в том, что торговать должна будет армия, то есть контролировать торговлю будут Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, так как торговля и Вооруженные силы несовместимы", — отметила Сыроид.

"К сожалению, мы получили в редакции проект закона — это нечестное решение. Мы будем честно отстаивать все те предложения, которые смогут сделать это решение приемлемым. Если такие предложения будут приняты, конечно, мы будем голосовать", — добавила она.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 16 января, планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса.

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Президент Украины Петр Порошенко в октябре внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

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