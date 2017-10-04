В Раду внесен законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

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Соответствующий документ в среду зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно-оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

На данный момент полный текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.