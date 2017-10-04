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    В Раду внесен законопроект о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )23206
    Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно-оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.

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    Соответствующий документ в среду зарегистрирован на официальном сайте парламента.

    Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно-оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный.

    Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

    На данный момент полный текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.

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