США выступают за намерения Киева продлить особый статус для Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. США поддерживают намерения властей Украины продлить действие особого статуса для Донбасса, что даст возможность мирно урегулировать конфликт, заявили в среду в американском посольстве в Киеве.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в администрации главы государства сообщило, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что даст возможность мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.