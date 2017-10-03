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    Закон о реинтеграции Донбасса. Все решат Волкер и Сурков - Якубин

    (обновлено: )12201
    Верховная Рада вряд ли на текущей неделе проголосует за законопроект о реинтеграции Донбасса, считает политический эксперт Алексей Якубин. Вероятность, добавляет он, крайне мала.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Закон о реинтеграции Донбасса будет внесен в Верховную Раду на текущей пленарной неделе, заявила на заседании Согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции БПП Ирина Луценко.

    "В законопроект будет включено понятие России как агрессора, будут определены в соответствии с 51 ст. устава ООН действия Украины уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства. Это дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок. Вводятся полномочия президента через рассмотрение Рады вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения и т.д. Вводится объединенный штаб", — отметила Луценко.

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    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, принятие этого закона вряд ли вероятно в ближайшее время.

    "Внесение этого закона возможно. Власти понимают, что в середине октября заканчивают свое действие принятые изменения в закон о местном самоуправлении, а также заканчивается срок АТО. Нужно что-то переформатировать.

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    Но, возможно, что окончательную судьбу этого закона решит встреча Волкера и Суркова, которая также запланирована на октябрь. Должны быть утверждены позиции и по миротворцам, и по том, как этот закон будет действовать.

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    Ключевые его положения — переформатировать АТО в "самооборону Украины" и, перепоручив это от СБУ к Генеральному штабу. Но будет ли ВР после ситуации в Калиновке готова возложить на Генштаб такую ответственность — тот еще вопрос", — отметил политолог.

    Вместе с тем, Якубин не исключил того, что Администрация президента может "продавить" этот вопрос.

    "С другой стороны, ключевые президентские инициативы регулярно проходили через Верховную Раду. Поэтому вероятность прохождения в парламенте закона о реинтеграции Донбасса можно расценивать как достаточно высокую", — считает эксперт.

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