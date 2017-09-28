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    В ДНР напомнили Киеву об особом статусе Донбасса

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    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в Донбассе не проведена амнистия, не осуществлена децентрализация власти, не действует особый статус.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ни один из пунктов минских договоренностей по урегулированию в Донбассе до сих пор не выполнен из-за позиции Киева, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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    "Можно констатировать, что в настоящее время не выполнено ничего: не проведена амнистия, не осуществлена децентрализация власти, не действует особый статус Донбасса. Да и не действовал он на протяжении этих трех лет ни одного дня", — сказал Пушилин в Совете Федерации в ходе заседания Комитета поддержки жителей юго-востока Украины.

    По его словам, своими действиями представители Украины "подтверждают свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта".

    "Все стороны переговорного процесса сходятся во мнении, что единственным путем разрешения конфликта является предоставление республикам особого статуса. В случае, если срок особого статуса все же истечет, всему процессу политического урегулирования будет нанесен серьезный ущерб, а достигнутый на переговорах в Минске прогресс будет в значительной мере нивелирован. К сожалению, представители Украины делают все возможное, чтобы саботировать его реализацию. И на протяжении трех лет они затягивали переговорный процесс, доведя ситуацию до нынешнего кризиса", — добавил Пушилин.

    Он подчеркнул, что в ДНР не видят "реальных позитивных шагов со стороны Украины, что крайне безответственно".

    "Вся ответственность за возможные последствия срыва мирного процесса ляжет в первую очередь на киевские власти", — сказал Пушилин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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