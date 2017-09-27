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    Кошмар и унижение. Будни КПП в Донбассе

    (обновлено: )139108
    В последние дни жители и гости Донбасса, пересекающие линию разграничения в районе Горловки, массово жалуются на работу контрольно-пропускного пункта "Майорск".
    КПВВ Майорск. Архивное фото
    "Фундация.101" в Facebook

    Сергей Иванов – Донбасс

    По многочисленным сообщениям граждан стало известно о том, что  сотрудники фискальной службы именно этого КПВВ (с других пунктов пропуска жалоб от населения нет) не пропускают людей через линию соприкосновения в направлении Донецка с товарами или продуктами, которых, по словам силовиков, нет в перечне разрешенных для перемещения на неподконтрольную Украине территорию.

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    Случаи многочисленных правонарушений со стороны сотрудников фискальной службы на КПП "Майорск" фиксируют и представители общественной организации "Донбасс-SOS", которая занимается координацией помощи гражданам, находящимся по обе линии разграничения. 

    Несмотря на приказ Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, который регулирует, что и в каком количестве можно перевозить через линию разграничения, жалоб на фискальную службу в отказе на провоз через пункт пропуска личных вещей и продуктов питания достаточно много. 

    Так, в документе четко прописано, что товара у одного человека может быть на сумму до 10 тысяч гривен и весом до 75 килограмм. 

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    Сообщается, что людей часто не пропускают с обычными продуктами питания – колбасными и мясными изделиями, чаем, кофе, сладостями, фруктами и овощами, бытовой химией, хозяйственными принадлежностями и прочим. 

    О беспорядках, творящихся на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, активно сообщают пользователи социальных сетей в группах, где обсуждают ситуацию на блокпостах в Донбассе. 

    Скриншот
    Комментарии пользователей соцсетей

    Отметим, что буквально на прошлой неделе контрольно-пропускной пункт "Майорск" посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В ходе осмотра КПП генпрокурор ужаснулся состоянием пункта пропуска и заявил, что  утомительные очереди, ужасающие санитарные условия и отсутствие медицинской помощи на этом участке унижает не только людей, но и всю страну. 

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    "Любите Украину – призывает плакат на КПП "Майорск", а вокруг – грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревянно-целлофановом ангаре-накопителе, где температура под 35 градусов", – говорил Луценко после визита на пункт пропуска.

    При этом он подчеркнул, что в ближайшие дни сделает все, "чтобы наши люди чувствовали себя уже на первых метрах свободной украинской земли как дома", не уточнив, какие именно меры будут предприняты для наведения порядка на КПП.

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