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    Жизни министра ДНР, которого пытались убить, ничего не угрожает

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    Как отмечается, Александр Тимофеев остался жив. Он продолжает исполнять обязанности на посту главы ведомства, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве.
    Александр Тимофеев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Жизни и здоровью министра доходов и сборов ДНР ничего не угрожает, он продолжает исполнять обязанности на посту главы ведомства, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве.

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    "В результате диверсии, был подорван автомобиль вице-премьера, однако сам Александр Тимофеев с На данный момент его здоровью и жизни ничего не угрожает. Вскоре после происшествия вице-премьер отправился с рабочим визитом на одно из тепличных хозяйств ДНР", — отметили в министерстве доходов и сборов ДНР.

    В ведомстве добавили, что Тимофеев продолжает исполнять свои обязанности на занимаемом им посту. "По факту покушения ведётся расследование. В интересах следствия, детали происшествия не разглашаются", — сказали в ведомстве.

    Напомним, на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.

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