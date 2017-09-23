наверх
23.09.201723:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    На месте покушения на министра доходов ДНР в Донецке

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (183)

    (обновлено: )126
    В интернете появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Ранее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля.
    Канал Новости сегодня на Youtube

    В министерстве ДНР уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.

    Смотрите также: Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Напомним, на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия