На месте покушения на министра доходов ДНР в Донецке

В министерстве ДНР уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.

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Напомним, на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.