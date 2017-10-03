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    В БПП назвали дату регистрации в Раде закона о регинтеграции Донбасса

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (51)

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    Глава пропрезидентской фракции Артур Герасимов заявил, что документ согласован с международными партнерами и в настоящее время завершается работа над ним.
    Артур Герасимов
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса, скорее всего, будет зарегистрирован в Верховной Раде уже в среду, 4 октября, сообщил глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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    Военное положение по-новому: закон о реинтеграции Донбасса

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента. Ранее представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". 

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    "Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент как юридически выверенный документ", — заявил Герасимов в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    По словам лидера фракции, документ согласован с международными партнерами и в настоящее время завершается работа над ним. Депутат считает, что парламент рассмотрит документ в сжатые сроки.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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