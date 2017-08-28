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    Луценко: законопроект о реинтеграции Донбасса готов на 99%

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (35)

    (обновлено: )36302
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, законопроект о реинтеграции Донбасса готов уже на 99,9% к внесению и регистрации в парламенте.
    Ирина Луценко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент, заявила Луценко в эфире "5 канала".

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
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    ”Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса”, — отметила Луценко.

    При этом она уточнила, что "это проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен".

    "Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", — отметила Луценко.

    При этом она не уточнила, были ли привлечены к консультациям все страны "нормандской четверки", в которую кроме Украины, Германии и Франции также входит Россия.

    Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, специалистов из Администрации президента, юристов, представителей Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

    "Он (законопроект — Ред.) является полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", — отметила Луценко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. 

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