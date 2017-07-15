Процессы Украины по реинтеграции Донбасса не согласованы с Донбассом

AP Photo/Evgeniy Maloletka

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в очередной раз напомнили, что принятие Киевом несогласованных с ДНР и ЛНР законов в отношении Донбасса считается грубым нарушением Минских договоренностей. Об этом накануне заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова, комментируя ситуацию с украинским законопроектом о реинтеграции Донбасса.

"Принятие несогласованных с республиками актов в отношении Донбасса является ничем иным, кроме как нарушением Минских соглашений и попыткой ухода от выполнения своих обязательств в рамках этих соглашений", – цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

В МИД самопровозглашенной республики подчеркнули, что в соответствии с Комплексом мер в рамках "Минска", власти Украины должны согласовать особенности управления в ДНР и ЛНР с их официальными представителями. По словам дипломатов политико-правовая основа разрешения конфликта в Донбассе четко определена и только Минские переговоры остаются единственной и безальтернативной площадкой для дипломатического урегулирования ситуации в регионе. Кроме того, в Донецке и Луганске по-прежнему настаивают на том, что депутаты Верховной Рады должны принять закон об особом статусе Донбасса.

"Если Киев действительно хочет вернуть доверие населения Донбасса, то следует не вносить в парламент несогласованные законопроекты, тем более о "реинтеграции" с помощью Вооруженных сил Украины (ВСУ), а начать выполнять договоренности и предписания Комплекса мер в том порядке, который там указан: в консультациях и по согласованию с представителями республик", – отметили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Тем временем большинство жителей прифронтовых районов Донбасса, чьи дома практически ежедневно попадают под артиллерийские обстрелы, крайне негативно относятся к политике закулисных переговоров и договоренностей в отношении Донбасса. Дончане неоднозначно относятся к заявлениям высшего военно-политического руководства Украины о необходимости отметить АТО на Донбассе и перейти к новому формату "защиты" государства. В первую очередь люди опасаются, что закон о реинтеграции может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий и большому кровопролитию.

Читайте также: Операция реинтеграция. Текст таинственного закона о Донбассе

"Все как всегда у нас – обо всем договариваются, что-то планируют, интриги крутят, а о самом главном забыли. Посоветоваться с жителями Донбасса, с жителями обстреливаемых городов никто не хочет! Наше мнение в расчет вообще не берут! В каких условиях живем, с какими проблемами сталкиваемся, всё это им не интересно. А зачем! У них свои партнеры – американцы, немцы, французы, и сюда на линию фронта, они никогда не приедут, все по кабинетам своим решения принимают", – говорит жительница прифронтового города Ясиноватая Ольга.

"О чем договорятся, и какое решение примут осенью, не знаю. Но, в одном я уверен почти на все 100. Мира и тишины в ближайшее время здесь не будет, ничего хорошего этот закон нам не принесет. Либо активизация боевых действий, эскалация конфликта с еще большей волной насилия, либо продолжение подвешенного состояния "ни мира, ни войны", неопределенности, что есть сегодня. Мое мнение такое, что ситуация в Донбассе давно зашла в тупик и выхода из него пока нет. Придется терпеть и как-то жить дальше", - говорит житель Донецка Артур.

Несмотря на то, что сам документ о реинтеграции Донбасса официально еще не представлен, дискуссии вокруг этого закона длятся уже более месяца. Несколько дней назад ряд украинских СМИ обнародовал текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который украинский парламент, якобы, может рассмотреть в начале сентября.

В копии документа, попавшего в прессу, говорится, что реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины, а также использовать вооруженные силы Украины в Донецкой и Луганской областях. При этом в тексте прямо сообщается, что Украина считает неподконтрольные районы Донбасса временно оккупированными Российской Федерацией. В то же время законопроект предусматривает передачу контроля над товарооборотом на неподконтрольных Киеву территориях украинским силовикам, а все местные органы самоуправления в самопровозглашенных республиках Донбасса и их решения признаются незаконными.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

В свою очередь в администрации президента Украины заявили, что Киев обсуждает проект закона законопроекта "Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета" с ключевыми партнерами – США, Германией, Францией. По словам замглавы администрации Президента Константина Елисеева законопроект должен показать стратегию интеграции и восстановления суверенитета отдельных районов Донецкой и Луганской областей политико-дипломатическим путем. Он подчеркнул, что основой для любых проектов в этом направлении остаются Минские договоренности.