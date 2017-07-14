Для реинтеграции Донбасса не нужны новые законы - эксперт

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. На неделе в СМИ появился законопроект по реинтеграции и деоккупации Донбасса за авторством СНБО. В документе говорится, что президент может, фактически, вводить военное положение в отдельных областях. Также в законопроекте описаны шаги, как проводить реинтеграцию. Документ должны были одобрить на СНБО в этот понедельник, однако этого не произошло. Причина — желание Администрации президента не торопиться и согласовать отдельные детали с международными партнерами по урегулированию конфликта на Донбассе.

Существует ли необходимость в отдельном законе по реинтеграции Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Международное сообщество руководствуется нормами международного права и нормами Женевских конвенций. В том проекте закона, который я видел и о котором все говорят, я читал, что Украина признает нормы Женевских конвенций… Женевская конвенция, на которую ссылаются в этом законе, говорит, что международный вооруженный конфликт признается по факту. Т.е. если стреляют танки, летят ракеты, не нужен ни один юридический документ, чтобы это зафиксировать. Факты давно уже зафиксированы — в документах, на фотографиях, на видео, в интервью журналистов, в интервью военных. Т.е. получается такое масло масляное. Нам нужно просто сказать, что мы действуем в рамках Женевских конвенций, в рамках международного права", — заявил Мусиенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.