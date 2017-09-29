Донбасс: если политика в тупике, заговорят пушки

Сергей Иванов – Донбасс

Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет и дальше добиваться от властей Украины введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме. В то же время официальный Киев всячески пытается уйти от реализации минских договоренностей, ставя под угрозу весь мирный процесс. Об этом накануне в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания России заявил глава делегации республики на минских переговорах, председатель парламента ДНР Денис Пушилин.

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"Киев должен исполнить взятые на себя обязательства не только перед республиками, но и перед мировым сообществом. Поэтому окончание действия временного порядка местного самоуправления – это внутренняя проблема Киева, согласно Комплексу мер. Исходя из этой позиции, конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке (самоуправления, — Авт.) с целью введения его в действие в полном объеме", – сообщил Пушилин на заседании в Совфеде в четверг, 28 сентября.

При этом спикер парламента самопровозглашенной республики подчеркнул, что отсутствие закона об особом статусе, а также нежелание украинских властей вести прямой диалог с представителями республик Донбасса может привести к новому витку боевых действий и новым жертвам.

По мнению чиновника, постоянные попытки представителей высшего военно-политического руководства Украины уйти от реализации минских договоренностей никак не способствуют урегулированию вооруженного конфликта.

В свою очередь в министерстве иностранных дел самопровозглашенной ДНР в очередной раз напомнили, что Украина продолжает упорно доказывать свою незаинтересованность в политическом урегулировании конфликта в Донбассе. Однако, несмотря на очевидный кризис в имплементации минских соглашений в Донецке уверены, что Минск остается единственной переговорной площадкой, в рамках которой могут быть выполнены достигнутые ранее договоренности.

"Осложняется ситуация отсутствием политической воли в Киеве, тем не менее, в последнее время наблюдаются некоторые положительные шаги со стороны гарантов, которые могли бы подстегнуть Минский процесс. Ярким примером является российский проект резолюции о миссии ООН по защите наблюдателей СММ ОБСЕ.



Реализация инициатив, которые могли бы содействовать в обеспечении устойчивого "режима тишины", разведении сил и средств, а затем и мониторинге соблюдения этих условий, могла бы придать новый импульс для политического переговорного процесса. Уже не впервые Украина демонстрирует полную недоговороспособность.



Официальный Киев упорно доказывает всему мировому сообществу, что они не заинтересованы в мирном урегулировании и люди их не интересуют, им нужны только территории. Более того, Киев не готов договариваться не только на приемлемых для обеих сторон условиях, но и на тех, которые признаются всем цивилизованным миром", – заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Отметим, что несмотря на отсутствие сейчас в Донбассе активных боевых действий, обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Ежедневно в прифронтовых районах продолжаются обстрелы, в том числе с применением запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии. Периодически поступают сообщения о жертвах и раненых среди мирного населения и военнослужащих по обе линии разграничения.

Так, с начала недели в самопровозглашенной ДНР по данным местных властей погиб один человек, по меньшей мере, трое получили ранения различной степени тяжести. На подконтрольной Украине части Донбасса области сообщается о ранении минимум двух мирных жителей и трех военнослужащих ВСУ.

В результате систематических нарушений режима прекращения огня на окраинах Донецка, а также в ряде прифронтовых населенных пунктов фиксируются новые разрушения и повреждения жилых домов, а также систем жизнеобеспечения. В частности, в ночь с четверга на пятницу сильные перестрелки произошли в черте Докучаевска.

По сообщениям местного населения в нескольких районах города были перебиты коммуникации, из-за чего во многих домах пропал свет и газ, частично отсутствует связь.

Добавим, что с начала года по информации уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике на территории ДНР погибли 225 человек, среди которых 199 военнослужащих и 26 мирных жителей, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили более 500 человек, среди которых 298 военнослужащих и 203 мирных жителя, в том числе 11 детей в возрасте до 18 лет.

Всего же по данным омбудсмена с начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4514 человек, среди которых 605 женщин и 3909 мужчин, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет.

Количество погибших на всей территории Донбасса по официальным данным ООН уже превысило 10 тысяч человек, порядка 24 тысяч граждан получили ранения.