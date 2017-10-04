Реинтеграция Донбасса и имитация деятельности

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Застопорившаяся тема решения конфликта на Донбассе на этой неделе может сдвинуться с мертвой точки. Как сообщила в понедельник, представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции БПП Ирина Луценко, закон о реинтеграции Донбасса будет внесен в Верховную Раду.

"В законопроект будет включено понятие России как агрессора, будут определены в соответствии с 51 ст. устава ООН действия Украины уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства. Это дает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок. Вводятся полномочия президента через рассмотрение Рады вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения и т.д. Вводится объединенный штаб", — отметила Луценко.

Тем не менее, в парламенте считают инициативу "замыливанием глаз". Как отметил нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик, пока сложно обсуждать закон, который в глаза никто не видел.

"Нужно понимать, чем принятие этой инициативы приблизит реальную интеграцию Донбасса в состав Украины, чем это поможет реализации Минских соглашений. Что это даст на практике. На сегодняшний день, кто бы, что ни говорил, есть два постулата. Первый — получить мир на Донбассе и вернуть территории можно только через Минск-2. Второй - чтобы его реализовать, нужны конкретные шаги, в том числе, и с украинской стороны. Если этот шаг согласован с нашими коллегами по Нормандскому формату, и это действительно каким-то образом активизирует реализацию Минских соглашений, то я априори "за". Если это делается для того, чтобы имитировать деятельность и как говорил Райкин "запустим дурочку", то это полная глупость. Но если Райкин игрался с апельсинами и бочками, то здесь власть играется с человеческими жизнями и государственной территорией. Лично я не понимаю, как можно делать такие вещи", — отметил нардеп.

По его словам, вряд ли стоит ждать прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Никакого движения вперёд не будет, украинской власти выгодна война. Ей не нужно, чтобы наши граждане на Донбассе вернулись в правовое поле Украины. Ведь на выборах эти люди будут априори против нынешних деятелей. Политики не имеют права отождествлять себя и свои шкурные интересы со всем государством. Будут ли голоса в Раде за эту инициативу, сказать сложно — никто не видел этого закона. Перед тем, как нажимать на кнопки, было бы неплохо понять, для чего…", — резюмировал Скорик.