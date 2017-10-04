"Оппозиционный блок" не поддержит закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" не поддержит законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ нарушает минские соглашения и разделяет страну, заявил в среду сопредседатель фракции партии в парламенте Юрий Бойко.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады в среду.

"Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать об отделении этой части страны, — это преступление против государства, это прямое нарушение минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.