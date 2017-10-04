наверх
04.10.201712:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Оппозиционный блок" не поддержит закон о реинтеграции Донбасса

    (обновлено: )19110
    По словам сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса - это прямое нарушение минских соглашений.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" не поддержит законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ нарушает минские соглашения и разделяет страну, заявил в среду сопредседатель фракции партии в парламенте Юрий Бойко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Реинтеграция Донбасса во имя Порошенко

    Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение Рады в среду.

    "Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать об отделении этой части страны, — это преступление против государства, это прямое нарушение минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Конституционный суд Украины
    Принятие Пенсионной реформы
    Города Мира. Верона
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Конфликт Авакова и Порошенко: кто кого?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе