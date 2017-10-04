Порошенко предложит Раде заморозить закон об особом статусе Донбасса - СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в администрации главы государства.

"Будет два законопроекта. Один о реинтеграции Донбасса. Второй о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе", — отметил источник.

По его словам, принятие закона о реинтеграции и одновременно продление закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе "позволит и дальше вести дипломатические переговоры".

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"Украинская правда" также обратилась к первому вице-спикеру Рады Ирине Геращенко с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако она воздержалась от комментария и не дала прямого ответа.

"Я дам все комментарии по этому поводу после внесения", — приводит издание ее слова.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".