Закон о реинтеграции допускает силовое освобождение Донбасса - депутат

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса не предусматривает особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.

По его словам, закон сохраняет возможность силового освобождения этих территорий.

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"Это законопроект о восстановлении суверенитета и территориальной целостности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ключевое слово — восстановление. Никакого особого статуса там нет", — заявил Винник, передает УНН.

Он также сказал, что эти территории в законопроекте "не признаются оккупированными… они признаются украинскими и закон предусматривает просто физическое освобождение от оккупантов с целью выхода на административную границу Украины и России".

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Винник также рассказал, что законопроект допускает возможность силового сценария освобождения территорий в Донбассе. "Освобождение может произойти добровольно или принудительно… Возможен силовой сценарий, потому что война в современном мире это проявление внешней политики", — сказал он.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".