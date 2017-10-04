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    Закон о реинтеграции допускает силовое освобождение Донбасса - депутат

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (59)

    (обновлено: )21207
    По словам депутата, закон сохраняет возможность силового освобождения неподконтрольных Киеву территорий: "Освобождение может произойти добровольно или принудительно".
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса не предусматривает особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.

    По его словам, закон сохраняет возможность силового освобождения этих территорий.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Реинтеграция Донбасса во имя Порошенко

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    "Это законопроект о восстановлении суверенитета и территориальной целостности на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ключевое слово — восстановление. Никакого особого статуса там нет", — заявил Винник, передает УНН.

    Он также сказал, что эти территории в законопроекте "не признаются оккупированными… они признаются украинскими и закон предусматривает просто физическое освобождение от оккупантов с целью выхода на административную границу Украины и России".

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Закон о реинтеграции Донбасса. Все решат Волкер и Сурков - Якубин

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    Винник также рассказал, что законопроект допускает возможность силового сценария освобождения территорий в Донбассе. "Освобождение может произойти добровольно или принудительно… Возможен силовой сценарий, потому что война в современном мире это проявление внешней политики", — сказал он.

    Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". 

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