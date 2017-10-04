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    Закон о реинтеграции навсегда отделит Донбасс от Украины - Бойко

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (59)

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    По словам лидера фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, активно проталкивая закон о реинтеграции Донбасса, власть идет на преступление против государства.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада на этой неделе готовится к принятию закона о реинтеграции Донбасса. Законопроект будет включать понятие России как агрессора, будут определены в соответствии с 51 ст. устава ООН действия Украины уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства.

    Это даст возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок. Кроме того, вводятся полномочия президента через рассмотрение Рады вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения и т.д.

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    По словам народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, подобные инициативы в корне противоречат Минскому процессу.

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    "Проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса, а точнее сказать — об отделении этой части страны, это преступление против государства, это прямое нарушение Минских соглашений, которые всем миром признаны единственным вариантом дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому мы категорически против законопроекта в таком виде. Мы будем голосовать против", — заявил лидер "Оппозиционного блока"

    По словам Бойко, данный законопроект только отделяет Донбасс от Украины.

    "Мы стоим на позиции, что восстановление территориальной целостности страны должно происходить дипломатическим путем и считаем, что должна быть "дорожная карта", которая позволит это сделать. Следующее поколение спросит у нынешнего, что оно сделало для того, чтобы вернуть территории. Этого в данном законопроекте нет. Наоборот, он отделяет территорию Украины. Процесс, который начался в Минске, требует продолжения. Конечная цель — это возвращение территорий и людей в страну", — резюмировал политик.

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