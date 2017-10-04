Реинтеграция Донбасса во имя Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Посвятив весь сентябрь созданию видимости работы над реформами, депутаты Верховной Рады, так и не закончив с этим вопросом, были вынуждены отложить его в сторону. Причина — закон о реинтеграции Донбасса, о котором говорили еще весной, но до конкретных положений добрались только сейчас.

Опять об "агрессоре"

Хотя, сказать, что политиков так уж волнует судьба региона и его возвращения в состав Украины язык не повернется. Вероятнее всего, спешка связана с тем, что 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Так что, закон о реинтеграции должен вступить в силу именно до этой даты. Конечно, документ можно утвердить и на следующей пленарной неделе, но зная, как "легок" на подъем этот парламентский созыв, на Банковой решили перестраховаться.

Несмотря на то, что к утру 3 октября мало кто в Верховной Раде мог рассказать о том, что все же содержится в документе, по отделанным обрывкам информации можно было сложить общую картину. Итак, первое впечатление — закон с длинным названием "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", направлен против "агрессора". Документ еще раз закрепляет статус РФ как страны-агрессора, а также вводит понятие "российская оккупационная власть". Определение действий Украины как АТО отменяется, а вместо него вводится понятие самооборона. Это, в свою очередь, позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок. Ну, и, пожалуй, самое интересное — президент Петр Порошенко получает дополнительные полномочия и сможет вводить войска, чрезвычайное или военное положение.

Секретный закон

Чем конкретно вышеперечисленные новшества помогут вернуть Донбасс в состав Украины пока не ясно. Механизмы решения наболевшей проблемы отсутствуют, а смена вывески с еще большим укреплением власти Порошенко вряд ли будут способствовать выходу из кризиса. Такого же мнения, в принципе, придерживаются и депутаты в стенах Верховной Рады. Если члены коалиции, пусть и со скрипом, "всегда готовы" голосовать за любую инициативу, которая исходит из Администрации президента, то в числе "поміркованних" и, тем более, оппозиции с осторожностью говорят о законопроекте. Хотя, и не исключают того, что Верховная Рада готова поддержать инициативу, даже не ознакомившись с ее содержанием. Так, со слов внефракционного нардепа и бывшего губернатора Донетчины Сергея Таруты становится понятно, что подавляющее большинство парламентариев о содержании законопроекта знают разве что из выпусков новостей.

"Пока что не понятна главная цель закона о реинтеграции, для чего он? Еще больше увеличить полномочия Петра Алексеевича? Вероятнее всего, это именно так, — рассуждает политик. — Вряд ли от этой инициативы можно ожидать чего-то хорошего. Президент ведь итак наделил себя запредельными полномочиями, часть их забрав у правительства, а часть — у парламента. Но ни к чему хорошему это Украину не привело. Мы видим еще большее обнищание украинского народа. Люди разочарованы, огромное их количество эвакуируются, уезжают из страны".

Движения не будет

Сомневаются в целесообразности нового закона и в "Оппозиционном блоке". Один из спикеров политсилы Николай Скорик уверен, что власть снова выбрала стратегию "замыливания глаз" украинских граждан и международных партнеров.

"Нужно понимать, чем принятие этой инициативы приблизит реальную интеграцию Донбасса в состав Украины, чем это поможет реализации Минских соглашений. Что это даст на практике. На сегодняшний день, кто бы, что ни говорил, есть два постулата. Первый - получить мир на Донбассе и вернуть территории можно только через "Минск-2". Второй — чтобы его реализовать, нужны конкретные шаги, в том числе, и с украинской стороны. Если этот шаг согласован с нашими коллегами по Нормандскому формату, и это действительно каким-то образом активизирует реализацию Минских соглашений, то я априори "за". Если это делается для того, чтобы имитировать деятельность и как говорил Райкин "запустим дурочку", то это полная глупость. Но если Райкин игрался с апельсинами и бочками, то здесь власть играется с человеческими жизнями и государственной территорией. Лично я не понимаю, как можно делать такие вещи", — отметил нардеп.

По его словам, вряд ли стоит ждать прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

"Никакого движения вперёд не будет, украинской власти выгодна война. Ей не нужно, чтобы наши граждане на Донбассе вернулись в правовое поле Украины. Ведь на выборах эти люди будут априори против нынешних деятелей. Политики не имеют права отождествлять себя и свои шкурные интересы со всем государством. Будут ли голоса в Раде за эту инициативу, сказать сложно — никто не видел этого закона. Перед тем, как нажимать на кнопки, было бы неплохо понять, для чего..." — резюмировал Скорик.

Выполняйте "Минск"!

О том, что предлагаемая властью инициатива вряд ли будет способствовать установлению мира говорит и коллега Скорика по фракции Вадим Новинский. По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с Конституцией.

Читайте также — Тренды дня: спарринг Порошенко Vs. Аваков, убийственные тарифы

"Зачем нужны очередные законы? Вернуть мир может исключительно выполнение Минских соглашений. Все необходимые для этого законопроекты были внесены нами давным-давно. Но их в зал никто не выносит, потому что власти выгодна война. На войну можно все списать, весь свой непрофессионализм, вороватость. В стране процветает коррупция, но все списывают именно на войну", — подытожил Новинский.