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    Реинтеграция Донбасса во имя Порошенко

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    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (56)

    (обновлено: )167
    Несмотря на то, что анонсированный закон о реинтеграции Донбасса до сих пор не появился в Верховной Раде, депутаты уверены - инициатива еще больше укрепит власть президента Петра Порошенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Посвятив весь сентябрь созданию видимости работы над реформами, депутаты Верховной Рады, так и не закончив с этим вопросом, были вынуждены отложить его в сторону. Причина — закон о реинтеграции Донбасса, о котором говорили еще весной, но до конкретных положений добрались только сейчас.

    Опять об "агрессоре"

    Хотя, сказать, что политиков так уж волнует судьба региона и его возвращения в состав Украины язык не повернется. Вероятнее всего, спешка связана с тем, что 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Так что, закон о реинтеграции должен вступить в силу именно до этой даты. Конечно, документ можно утвердить и на следующей пленарной неделе, но зная, как "легок" на подъем этот парламентский созыв, на Банковой решили перестраховаться.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
    Реинтеграция Донбасса уперлась в полномочия Порошенко - Тарута

    Несмотря на то, что к утру 3 октября мало кто в Верховной Раде мог рассказать о том, что все же содержится в документе, по отделанным обрывкам информации можно было сложить общую картину. Итак, первое впечатление — закон с длинным названием "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", направлен против "агрессора". Документ еще раз закрепляет статус РФ как страны-агрессора, а также вводит понятие "российская оккупационная власть". Определение действий Украины как АТО отменяется, а вместо него вводится понятие самооборона. Это, в свою очередь, позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок. Ну, и, пожалуй, самое интересное — президент Петр Порошенко получает дополнительные полномочия и сможет вводить войска, чрезвычайное или военное положение.

    Секретный закон

    Чем конкретно вышеперечисленные новшества помогут вернуть Донбасс в состав Украины пока не ясно. Механизмы решения наболевшей проблемы отсутствуют, а смена вывески с еще большим укреплением власти Порошенко вряд ли будут способствовать выходу из кризиса. Такого же мнения, в принципе, придерживаются и депутаты в стенах Верховной Рады. Если члены коалиции, пусть и со скрипом, "всегда готовы" голосовать за любую инициативу, которая исходит из Администрации президента, то в числе "поміркованних" и, тем более, оппозиции с осторожностью говорят о законопроекте. Хотя, и не исключают того, что Верховная Рада готова поддержать инициативу, даже не ознакомившись с ее содержанием. Так, со слов внефракционного нардепа и бывшего губернатора Донетчины Сергея Таруты становится понятно, что подавляющее большинство парламентариев о содержании законопроекта знают разве что из выпусков новостей.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Закон о реинтеграции Донбасса. Все решат Волкер и Сурков - Якубин

    "Пока что не понятна главная цель закона о реинтеграции, для чего он? Еще больше увеличить полномочия Петра Алексеевича? Вероятнее всего, это именно так, — рассуждает политик. — Вряд ли от этой инициативы можно ожидать чего-то хорошего. Президент ведь итак наделил себя запредельными полномочиями, часть их забрав у правительства, а часть — у парламента. Но ни к чему хорошему это Украину не привело. Мы видим еще большее обнищание украинского народа. Люди разочарованы, огромное их количество эвакуируются, уезжают из страны".

    Движения не будет

    Сомневаются в целесообразности нового закона и в "Оппозиционном блоке". Один из спикеров политсилы Николай Скорик уверен, что власть снова выбрала стратегию "замыливания глаз" украинских граждан и международных партнеров.

    "Нужно понимать, чем принятие этой инициативы приблизит реальную интеграцию Донбасса в состав Украины, чем это поможет реализации Минских соглашений. Что это даст на практике. На сегодняшний день, кто бы, что ни говорил, есть два постулата. Первый - получить мир на Донбассе и вернуть территории можно только через "Минск-2". Второй — чтобы его реализовать, нужны конкретные шаги, в том числе, и с украинской стороны. Если этот шаг согласован с нашими коллегами по Нормандскому формату, и это действительно каким-то образом активизирует реализацию Минских соглашений, то я априори "за". Если это делается для того, чтобы имитировать деятельность и как говорил Райкин "запустим дурочку", то это полная глупость. Но если Райкин игрался с апельсинами и бочками, то здесь власть играется с человеческими жизнями и государственной территорией. Лично я не понимаю, как можно делать такие вещи", — отметил нардеп.

    По его словам, вряд ли стоит ждать прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

    "Никакого движения вперёд не будет, украинской власти выгодна война. Ей не нужно, чтобы наши граждане на Донбассе вернулись в правовое поле Украины. Ведь на выборах эти люди будут априори против нынешних деятелей. Политики не имеют права отождествлять себя и свои шкурные интересы со всем государством. Будут ли голоса в Раде за эту инициативу, сказать сложно — никто не видел этого закона. Перед тем, как нажимать на кнопки, было бы неплохо понять, для чего..." — резюмировал Скорик.

    Выполняйте "Минск"!

    О том, что предлагаемая властью инициатива вряд ли будет способствовать установлению мира говорит и коллега Скорика по фракции Вадим Новинский. По его мнению, закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с Конституцией.

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    "Зачем нужны очередные законы? Вернуть мир может исключительно выполнение Минских соглашений. Все необходимые для этого законопроекты были внесены нами давным-давно. Но их в зал никто не выносит, потому что власти выгодна война. На войну можно все списать, весь свой непрофессионализм, вороватость. В стране процветает коррупция, но все списывают именно на войну", — подытожил Новинский.

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