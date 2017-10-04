В АП подтвердили подготовку двух законопроектов, касающихся Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Администрации президента подтвердили данные о подготовке двух законопроектов президента Петра Порошенко, касающихся Донбасса, сообщил УНИАН информированный источник.

По его словам, ожидается, что президент внесет в ВР отдельно законопроект относительно реинтеграции Донбасса и еще один законопроект о продлении на год действия положения об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, срок действия которого истекает 18 октября.

"Вчера решили выделить закон из переходных положений", — заявил он, напомнив, что сперва положение о пролонгации действия особого самоуправления в Донбассе должно было быть прописано в переходных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.