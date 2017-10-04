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    В АП подтвердили подготовку двух законопроектов, касающихся Донбасса

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (60)

    (обновлено: )46
    По словам источника, ожидается, что президент внесет в ВР отдельно законопроект относительно реинтеграции Донбасса и еще один законопроект о продлении на год действия положения об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Администрации президента подтвердили данные о подготовке двух законопроектов президента Петра Порошенко, касающихся Донбасса, сообщил УНИАН информированный источник.

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    По его словам, ожидается, что президент внесет в ВР отдельно законопроект относительно реинтеграции Донбасса и еще один законопроект о продлении на год действия положения об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, срок действия которого истекает 18 октября.

    "Вчера решили выделить закон из переходных положений", — заявил он, напомнив, что сперва положение о пролонгации действия особого самоуправления в Донбассе должно было быть прописано в переходных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.

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