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    Политика

    Россия названа "агрессором" в законопроекте о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (63)

    (обновлено: )31406
    В тексте законопроекта говорится, что "Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории".
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории, говорится в проекте закона, опубликованном на сайте парламента.

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    В проекте говорится, что "Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации".

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внесет в среду на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта по Донбассу, в том числе о замораживании на год закона об особом статусе региона.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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