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    Политика

    Луценко отчитается в Раде о ходе конфискации "денег Януковича"

    (обновлено: )79
    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Юрий Луценко 17 января примет участие в заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитается в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны о ходе конфискации средств окружения экс-президента Виктора Януковича, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Луценко 17 января примет участие в заседании комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", — написала Сарган в своем микроблоге в Twitter.

    В апреле 2017 года Генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности "преступной группировки", которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.

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