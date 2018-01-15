В Раде предлагают ввести ответственность за "коллаборационизм"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Ряд депутатов парламента внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает введение для граждан страны ответственности за "коллаборационизм". В документе "коллаборационистами" названы, в частности, лица, сотрудничающие с РФ, а также "ведущие торгово-экономическую и информационно-психологическую войну" против Украины.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Текст законопроекта обнародован на сайте парламента. "Целью законопроекта является защита национальных интересов Украины в условиях агрессии России, защита украинской государственности от проявлений коллаборационизма", — говорится в пояснительной записке. В документе "коллаборационизмом" названо "сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии при развертывании вооруженного конфликта".

"Коллаборационизм, в понимании этого закона, включает действия отдельных лиц, предусматривающие… торгово-экономическую войну, совершение действий, направленных на истощение украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения государства Украина, осуществление информационно-психологической войны, унижение украинского языка и культуры, публичное надругательство над государственным флагом Украины, государственным гербом Украины или государственным гимном Украины, фальсификации украинской истории, формирование средствами массовой коммуникации альтернативной к действительности искривленной информационной картины мира", — сказано, в частности, в тексте законопроекта.

В том числе, под действие закона попадает организация политических митингов "в рамках сотрудничества с врагом с целью предоставления ему помощи" и размещение в интернете "призывов к поддержке врага и совершения им агрессивных действий".

Согласно законопроекту, проверку на предмет "коллаборационизма" будет проводить комиссия из 50 членов, которые прошли конкурсный отбор. Комиссия может самостоятельно принять решение о проверке лиц, также проверка может осуществляться по обращению третьих лиц. Законопроект предусматривает обязательное прохождение проверки перед назначением на госслужбу. Лицу, признанному комиссией "коллаборационистом", в течение 15 лет будет запрещено занимать любые государственные должности, избираться в органы власти, совершать правосудие, иметь доступ к государственной тайне. Решение комиссии может быть оспорено в суде.