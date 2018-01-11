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    Россия

    Генштаб ВС РФ увидел украинский след в атаке беспилотников в Сирии

    (обновлено: )55031
    Создание беспилотников, задействованных в атаке на российские объекты в Сирии в ночь на 6 января, невозможно в кустарных условиях, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ.
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое, в том числе, в Украине, сообщил журналистам в четверг начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

    Военный эксперт информационно-аналитического журнала Арсенал Отечества Алексей Леонков
    Алексей Леонков /Facebook
    Пущенные по Хмеймиму ракеты могут быть из Болгарии или Украины — эксперт

    "Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", — сказал Новиков.

    По его словам, это вещество "не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов".

    Сейчас, по его словам, проводятся специальные исследования с целью установления страны – изготовителя.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

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