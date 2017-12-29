В Раде призвали отказаться от продления газового контракта с Россией

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак считает, что Украина должна отказаться от продления газового контракта с РФ, подразумевающего его поставки и истекающего в 2019 году, продлив только контракт на транзит газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Текущие контракты на поставки и транзит газа между Украиной и РФ истекают в 2019 году. В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки у РФ, если газ будет дешевый.

"Подход относительно торговли с российским агрессором должен остаться неизменным: закупочный контракт с "Газпромом" ни при каких обстоятельствах не может быть продлен. Разговоры или даже намеки на это — вредны. С 2020 — только транзит", — написал Бурбак в пятницу в Facebook.

Он добавил, что Украина должна продолжать и расширять реверсные закупки газа в ЕС, чтобы полноценно присоединиться к газовой сети ЕС. Также депутат считает, что Украина уже сегодня должна договариваться об импорте СПГ из США, который уже поступает В Литву и Польшу. Кроме этого Бурбак потребовал остановки проекта "Северный поток – 2", который" по его мнению" грозит энергетической свободе Европы.

Максим Бурбак/Facebook, 29 декабря 2017

Тем временем "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже — с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.