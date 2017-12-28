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    Экономика

    Порошенко: Украина готова закупать газ в России, если он будет дешевый

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (619)

    (обновлено: )19003
    Глава государства заяви, что закупка российского топлива возможна, "чтобы снизить тарифы для наших людей". Порошенко назвал и другие условия для возобновления закупок.
    Порошенко на Совете регионального развития
    УНИАН

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
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    "Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", — сказал Порошенко в четверг в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

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    Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Украина обязана начиная с 2018 года.

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