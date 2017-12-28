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    Россия

    В России ответили на заявление Порошенко о закупках российского газа

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (620)

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    Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный напомнил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, Киеву необходимо приобретать не менее пяти миллиардов кубов ежегодно.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о готовности Киева покупать у России "дешевый" газ, заявил, что Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках "голубого топлива". 

    "Тот газ, который они покупают реэкспортом, по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", — подчеркнул парламентарий, сообщает RT.

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    По его словам, разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров "голубого топлива".

    "Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — отметил Завальный.

    Он напомнил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, Киеву необходимо приобретать не менее пяти миллиардов кубов ежегодно.

    "У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", — заявил Завальный.

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    Депутат также добавил, что объем поставок и цену всегда можно обсудить.

    Ранее Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупки газа у России, только если цена будет низкой. 

    В пятницу Стокгольмский арбитраж принял решение по спору "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Суд обязал "Нафтогаз" закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год, а также выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки и 0,03 процента этой суммы за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.

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