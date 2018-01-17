В Раде просят провести принудительную психиатрическую экспертизу Поклонской

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что обратился к директору российского государственного научного центра социальной и судебной психиатрии с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

По его словам, он принял такое решение после заявления Поклонской в генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить дело против ряда украинских чиновников.

"В связи с этим сегодня обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием безотлагательно провести принудительную психиатрическую экспертизу псевдо-депутата Госдумы Натальи Поклонской", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографию своего обращения к директору центра и квитанцию об оплате за пересылку письма.

Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Генпрокуратура Украины в 2016 году возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат тогда назвала расследование этого дела политически мотивированным.