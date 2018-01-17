наверх
17.01.201819:21
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде просят провести принудительную психиатрическую экспертизу Поклонской

    39707
    По словам нардепа Игоря Мосийчука, он обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием безотлагательно провести принудительную психиатрическую экспертизу Натальи Поклонской.
    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что обратился к директору российского государственного научного центра социальной и судебной психиатрии с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

    Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню Корабли
    Канал Олега Скрэтча в Youtube
    Поклонская снялась в клипе российского музыканта

    По его словам, он принял такое решение после заявления Поклонской в генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить дело против ряда украинских чиновников.

    "В связи с этим сегодня обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием безотлагательно провести принудительную психиатрическую экспертизу псевдо-депутата Госдумы Натальи Поклонской", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Он также опубликовал фотографию своего обращения к директору центра и квитанцию об оплате за пересылку письма.

    Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    Генпрокуратура Украины в 2016 году возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат тогда назвала расследование этого дела политически мотивированным. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших