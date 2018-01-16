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    Появился ответ Поклонской на приглашение ГПУ приехать в Киев

    (обновлено: )88590
    Поклонская предложила вернуться к существу ее заявления и "рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа".
    Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после приглашения Генпрокуратуры Украины прибыть в Киев, чтобы получить ответ на ее заявление, призвала надзорное ведомство дать ответ по существу и прекратить заниматься одурманиванием украинцев.

    "Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры. Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой "евроинтеграции", — сказала Поклонская журналистам.

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    По ее словам, вопросы, поставленные в публичном заявлении на имя Генпрокурора Украины Юрия Луценко, о жутких преступлениях против украинского народа и страны, разрушенной "антитеррористическими операциями" против женщин, детей и стариков, не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве.

    "Подобную щедрость предложила бы обратить в доход обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи, в соответствии с требованиями УПК Украины", — сказала депутат.

    Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот в Украине. Депутат также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко предложил Поклонской приехать в Киев и получить ответы на интересующие ее вопросы, а также пообщаться на темы государственной измены и запрета деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа". В ведомстве подчеркнули, что готовы взять на себя расходы на проезд и содержание Поклонской.

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