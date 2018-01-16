С удовольствием пообщаемся. В ГПУ отреагировали на письмо Поклонской

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

В Генпрокуратуре хотят пообщаться с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.

"Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул.Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", – написал он.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении целого ряда нынешних политиков и чиновников, в том числе Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова, так как, согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей государственный переворот.