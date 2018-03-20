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    Аналитика и комментарии

    Маразм вселенского масштаба. Парубий, Климкин и кое-кто еще

    (обновлено: )1431150
    Мнимая борьба высших чиновников с "соседом-агрессором" уже доходит до абсурда. После выборов в РФ спикер Рады Парубий решил признать Путина нелегитимным, а глава МИД Климкин – "наказать" экс-канцлера Германии Шредера за лоббирование интересов Путина.
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    Андрей Парубий
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Спикер Рады Андрей Парубий, известный своими резкими высказываниями в адрес РФ, снова отличился. По итогам выборов в России Парубий призвал объявить бойкот и признать Путина нелегитимным.  

    Он не исключил, что, возможно, уже во вторник парламент рассмотрит заявление о непризнании легитимности выборов президента РФ. 

    Молодой человек опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ. Показатели в Крыму - это полный провал Украины - Бортник

    "В этом постановлении будет указано, что Рада не признает легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность человека", — заявил Парубий. 

    "И мы будем призывать парламенты других стран присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых "выборов"… Это вопрос не только Украины – это вопрос всего цивилизованного мира", – добавил он. 

    Примечательно, что во время своей пламенной речи Парубий оговорился, назвав выборы президента РФ в Крыму "так называемыми выборами президента Украины". 

    "И мы будем призывать парламенты других стран мира присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины", — сказал Парубий на брифинге по итогам согласительного совета Рады. 

    Следует отметить, что за время своего спикерства Парубий неоднократно выступал с антироссийскими инициативами.  То он требовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН, то выступал за разрыв дипотношений и введение визового режима с "соседом-агрессором". Однако в итоге его инициативы так и не находили необходимой поддержки у депутатов. 

    Странности Климкина 

    Впрочем, в последние дни не только Парубий отметился рядом неоднозначных заявлений. 

    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН
    Кто кого? Климкин и международная арена

    Накануне СМИ растиражировали новость о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал Евросоюз ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, так как последний — "важнейший лоббист" президента РФ Владимира Путина. 

    В ответ министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки.

    "Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Экс-канцлер не раз заявлял о своей дружбе с Путиным и негативном отношении к антироссийским санкциям. При этом Шредер подчеркивал, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.

    После волны поднявшегося шума, Климкин заявил, что предлагал ЕС не ввести санкции против Шредера, а лишь оценить его деятельность. 

    Ранее в феврале 2017 года Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

    "Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", — заявлял Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

    В то же время в Госдуме заявление Климкина называли "глупейшим",  так как украинский министр не имеет на это никаких полномочий. 

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Газовые проблемы Украины и роль Европы

    "Украина не является ключевой мировой державой в ООН, чтобы лишать Россию права вето. Право вето у пяти постоянных членов СБ ООН — это инструмент для баланса политических сил", — отмечали в Совете Федерации. 

    Как известно, отобрать у кого-то из постоянных членов СБ ООН право вето возможно только при изменении устава ООН.

    В марте 2018 года Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч". 

    Климкин подчеркивал, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее – и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр. 

    "В принципе таким образом можно дискредитировать любой освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальный и имеет своих исполнителей, и должны нести за него ответственность" , — писал министр в статье для издания " Збруч ".

    Однако на такое заявление министра некоторые эксперты отреагировали достаточно критично, отметив, что министру не дипломатично так выражаться. 

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    Политический эксперт Янина Соколовская отмечала: осознала эту новость и подумала: как бы подипломатичнее написать слово "лажа", как повежливее спросить МИД, стоит ли так лажать накануне рабочего визита Павла Климкина в Польшу?

    "Может, Климкин хочет отмены визита, может ему вместо работы нужен дополнительный выходной? Понимал ли Климкин, делая эти заявления в безусловно уважаемой, но даже мне малоизвестной газете "Збруч", что из всего сказанного вычленят не примиренческие фразы, а принуждение Украиной Польши к покаянию, симметричное, но принуждение?" – задавалась вопросами эксперт на своей странице в Facebook. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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