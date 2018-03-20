Маразм вселенского масштаба. Парубий, Климкин и кое-кто еще

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Спикер Рады Андрей Парубий, известный своими резкими высказываниями в адрес РФ, снова отличился. По итогам выборов в России Парубий призвал объявить бойкот и признать Путина нелегитимным.

Он не исключил, что, возможно, уже во вторник парламент рассмотрит заявление о непризнании легитимности выборов президента РФ.

"В этом постановлении будет указано, что Рада не признает легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность человека", — заявил Парубий.

"И мы будем призывать парламенты других стран присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых "выборов"… Это вопрос не только Украины – это вопрос всего цивилизованного мира", – добавил он.

Примечательно, что во время своей пламенной речи Парубий оговорился, назвав выборы президента РФ в Крыму "так называемыми выборами президента Украины".

"И мы будем призывать парламенты других стран мира присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины", — сказал Парубий на брифинге по итогам согласительного совета Рады.

Следует отметить, что за время своего спикерства Парубий неоднократно выступал с антироссийскими инициативами. То он требовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН, то выступал за разрыв дипотношений и введение визового режима с "соседом-агрессором". Однако в итоге его инициативы так и не находили необходимой поддержки у депутатов.

Странности Климкина

Впрочем, в последние дни не только Парубий отметился рядом неоднозначных заявлений.

Накануне СМИ растиражировали новость о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал Евросоюз ввести санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, так как последний — "важнейший лоббист" президента РФ Владимира Путина.

В ответ министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за лоббирование интересов президента России Владимира Путина в Европе могут быть введены только после соответствующей проверки.

"Санкции против Герхарда Шредера стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Экс-канцлер не раз заявлял о своей дружбе с Путиным и негативном отношении к антироссийским санкциям. При этом Шредер подчеркивал, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.

После волны поднявшегося шума, Климкин заявил, что предлагал ЕС не ввести санкции против Шредера, а лишь оценить его деятельность.

Ранее в феврале 2017 года Климкин предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

"Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на "кровавые конфликты", несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН", — заявлял Климкин на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе.

В то же время в Госдуме заявление Климкина называли "глупейшим", так как украинский министр не имеет на это никаких полномочий.

"Украина не является ключевой мировой державой в ООН, чтобы лишать Россию права вето. Право вето у пяти постоянных членов СБ ООН — это инструмент для баланса политических сил", — отмечали в Совете Федерации.

Как известно, отобрать у кого-то из постоянных членов СБ ООН право вето возможно только при изменении устава ООН.

В марте 2018 года Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч".

Климкин подчеркивал, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее – и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр.

"В принципе таким образом можно дискредитировать любой освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальный и имеет своих исполнителей, и должны нести за него ответственность" , — писал министр в статье для издания " Збруч ".

Однако на такое заявление министра некоторые эксперты отреагировали достаточно критично, отметив, что министру не дипломатично так выражаться.

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Политический эксперт Янина Соколовская отмечала: осознала эту новость и подумала: как бы подипломатичнее написать слово "лажа", как повежливее спросить МИД, стоит ли так лажать накануне рабочего визита Павла Климкина в Польшу?

"Может, Климкин хочет отмены визита, может ему вместо работы нужен дополнительный выходной? Понимал ли Климкин, делая эти заявления в безусловно уважаемой, но даже мне малоизвестной газете "Збруч", что из всего сказанного вычленят не примиренческие фразы, а принуждение Украиной Польши к покаянию, симметричное, но принуждение?" – задавалась вопросами эксперт на своей странице в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет