Венгрия заблокировала встречу министров обороны Украина-НАТО

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КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО, которую планировалось провести на полях заседания глав минобороны стран НАТО на следующей неделе, из-за украинского закона об образовании.

Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

"Из-за венгерской позиции встреча министров обороны в формате Украина – НАТО не произойдет", — сказал Пристайко РИА Новости, отметив, что заседание "не вошло в повестку министерского заседания НАТО".

По его словам, причина заключается в позиции Венгрии по отношению к украинскому закону об образовании.

"К большому сожалению, венгерская позиция отличается от позиции от всех наших соседей", — сказал Пристайко, отметив, что с некоторыми странами уже достигнут компромисс. Так, с Польшей подписан двусторонний протокол, завершаются переговоры с Румынией.

Отвечая на вопрос, не скажется ли отмена встречи на отношениях Украины с альянсом, он заявил, что украинская сторона "ценит механизм комиссии Украина — НАТО". "Уже пошел 21-й год после подписания хартии об особом партнерстве между комиссией Украина – НАТО, мы встречаемся на разных уровнях, включая мой уровень как посла", — сказал собеседник агентства.

При этом он сообщил, что украинская сторона планирует "в ближайшее время провести встречи на уровне министров иностранных дел и саммит комиссии Украина – НАТО". Эти заседания, как правило, проводятся на полях министерской встречи и саммита НАТО. Встреча министров иностранных дел альянса состоится весной, а саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11 и 12 июля.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание комиссии. В Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.