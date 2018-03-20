Почему доклад ООН правам человека в Украине снова проигнорируют

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Опубликован новый доклад ООН по правам человека в Украине. Он составлен на 70 страницах и охватывает период с 16 ноября прошлого и по 15 февраля нынешнего года. За это время Управлением верховного комиссара по правам человека задокументировало 205 случаев нарушений и ущемления права на жизнь, лишения свободы, насильственных исчезновений, пыток и жестокого обращения, сексуального насилия, нарушений права на справедливое судебное разбирательство, основных свобод, экономических и социальных прав. В 66 из 205 случаев вероятные нарушения или ущемления прав имели место в отчетном периоде; Правительство Украины несло ответственность за 38 таких случаев, вооруженные группы — за 28 случаев.

Жертвы обстрелов

За отчетный период от обстрелов в зоне конфликта них пострадало 47 гражданских лиц, что на 66% больше, чем за лето и осень. Основную долю жертв спровоцировали обстрелы из разных видов артиллерии. Большинство – 35 жертв – получили ранения или погибли (два человека) на неподконтрольной Киеву территории. и, вероятно, могут быть отнесены к сфере ответственности украинского правительства.

Пытки и похищения

Из 66 зафиксированных случаев за большую часть – 38 – несет ответственность правительство Украины. Представители миссии пообщались с людьми, которых обменяли в декабре 2017 года. Все они до обмена содержались под стражей в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам, жестокому обращению, сексуальному насилию, угрозам насилия. Также им не гарантировался справедливый суд. Причем в докладе ООН отмечено, что в 2017 году снова усилилась тенденция 2014-2015 годов к похищениям людей и выбиванию из них признательных показаний на территории, подконтрольной Украине.

Нечеловеческие условия

Проблема с переселенцами из зоны конфликта и соцвыплатами на Украине не решается. В ООН отметили, что власти Украины не выполняют решения Верховного суда, которое отменяет дискриминационное постановление Кабмина №365 – о запрете выплаты пенсий тем, кто не зарегистрирован как переселенец.

Те, кто живет в общежитиях за счет государства, часто находятся в нечеловеческих условиях. ООН приводит случай в Житомирской области, когда в санатории "Тетерев", где массово живут переселенцы, отключили свет за неуплату. В итоге сто взрослых и 88 детей сутки оставались без электричества, воды и отопления. Людям включили системы жизнеобеспечения только после вмешательства ООН.

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Цензура и СМИ

В Украине закрывают глаза на постоянные нападения на журналистов со стороны правых радикалов и давление государства на средства массовой информации. ООН за отчетный период задокументировала девять случаев нападений или применения силы к журналистам и 10 нападений на отдельных лиц, мирные собрания и общественные мероприятия. Нападали как силовики, так и праворадикалы, которые действовали безнаказанно.

Также в организации удивлены отсутствию прогресса в расследовании дела против сайта "Миротворец", открытому по нарушению неприкосновенности частной жизни.

Националисты и радикалы

"Они ставят под сомнение принцип недискриминации путем пропаганды идеологии, основанной на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Эти группы также участвуют в нападениях на отдельных лиц на основе их гендерной идентичности и сексуальной ориентации", — говорится в отчете ООН.

Среди других фактов цензуры ООН отмечает запрет ввоза некоторых книг. С 1 января 2017 года Госкомитет телевидения и радиовещания запретил 30 книг, изданных в Российской Федерации — в частности переведенную на русский язык книгу "Сталинград" британского историка Энтони Бивора.

Латиноамериканская диктатурка украинского разлива

В силу специфики того, как эта власть пришла к власти и как она эту власть удерживает, она не может избежать нарушения прав человека в Украине, считает руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Для украинской власти соблюдение прав человека — вопрос вторичный. Именно поэтому Украина демонстрирует такую впечатляюще негативную динамику в плане соблюдения прав человека. И это становится очевидным не только ООН и Amnesty International, но и западной общественности — приходит понимание, что поставили на людей с дурными манерами и привычками. По-моему, ни для кого не секрет, что правоохранительные органы для политического давления, что СБУ закрывает людей за те вещи, которые считаются нормой в странах Европейского союза. Такая Латиноамериканская диктатурка украинского разлива. И выход из этой ситуации — только смена власти", — сказал Золотарев.

Только по указке Госдепа

Таким образом ситуация с правами человека в Украине продолжает деградировать. В своем очередном, 21-ом, ООН отмечает, что большинство рекомендаций, приведенных в предыдущих докладах о ситуации с правами человека в Украине до сих пор не выполнены и остаются актуальными. Данная формулировка повторяется из отчета в отчет, поэтому ООН не устает повторять уже изложенные рекомендации, кроме того добавляет новые. Список рекомендаций органам власти Украины содержит 27 пунктов, для маркировки уже не хватает букв английского алфавита.

В Украине не прислушиваются к рекомендациям ООН и не собираются их реализовывать в жизнь, потому что для Украины есть только один авторитет. Который власть слушает и к рекомендациям которого прислушивается, считает руководитель фонда "Украинская политика", политолог Кость Бондаренко.

"Это Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, рекомендации, резолюции всех остальных международных организаций выполняются только в том случае, если поступает сигнал из Госдепа, что их необходимо выполнять. Если нет, то их игнорируют", - сказал Кость Бондаренко.

Политолог полагает, что в связи с этим не стоит ожидать, что под давлением международных организаций ситуация с правами человека в Украине может улучшиться.

"У ООН, ОБСЕ, или Парламентской Ассамблеи Совета Европы нет механизмов серьезного давления на Украину. А Украина чудесно понимает, что если будут попытки задействовать хоть какие-то рычаги влияния, хоть каким-то образом повлиять на нее со стороны этих организаций, то включится либо вето, либо другие механизмы, чтобы предотвратить давление на Украину. Украина — страна-клиентела Соединенных Штатов, и в данной ситуации она пользуется всеми рычагами и благами стратегического партнерства. Правда, в нашем случае это партнерство гроссмейстера и пешки на шахматной доске", — пояснил Бондаренко.

Народ безмолвствует

Стоит напомнить, что руководство Украины игнориует не только рекомендации ООН. Оно не услышало и рекомендаций Венецианской комиссии внести изменения в "языковую статью" закона "Об образовании" и продолжает политику дискриминации русскоязычных граждан, а также игнорирует роль русского языка в жизни страны.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что рекомендации ООН, Венецианской комиссии, Европейского суда по правам человека не заработают в Украине, пока не изменится наша ментальность, и пока украинцы сами не начнут давить на власть для защиты своих прав.

“Поскольку можно писать самые продвинутые законы в европейском стиле, но их никто не выполняет. А народ это совершенно спокойно воспринимает”, - подытожил Корнейчук.