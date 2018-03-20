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    Ответ Львова. Посла сейма Польши предложили признать персоной нон грата

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (533)

    (обновлено: )35851
    Первый замглавы Львовского облсовета предлагает признать посла сейма Польши, который показательно потоптался по красно-черному знамени, персоной нон грата на территории Львовской области.
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Львовский областной совет готовит заявление с осуждением антиукраинских действий польских националистов у здания украинского дипведомства в Варшаве, хочет признать посла сейма Польши персоной нон грата на территории Львовской области, сообщил во вторник на сайте телеканал Zik.

    Ранее портал Wirtualna Polska сообщил, что активисты националистических движений сожгли чучела лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича у здания посольства Украины в Польше. Журналист Евгений Приходько на своей странице сообщил, что посол польского Сейма потоптался на красно-черном флаге. Посольство Украины в Польше осудило антиукраинскую акцию польских националистов.

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    "Первый заместитель председателя Львовского облсовета предлагает осудить действия польских националистов и признать посла сейма Польши, который показательно потоптался по красно-черному знамени, персоной нон грата на территории Львовской области", — говорится в сообщении.

    Депутаты включили этот вопрос в повестку дня.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волыньской резни.

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