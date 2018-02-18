Хроника 17 февраля: Польша против Бандеры, погром в "Россотрудничестве"

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В МИД Украины подвели неутешительные для страны итоги Мюнхенской конференции, в лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Национальных дружин", а Украина и Польша не смогли договориться относительно роли Бандеры в истории.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Польша-Украина: сплошное разочарование

Варшава выразила разочарование результатами встречи вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по запрету бандеровской идеологии. Встреча прошла в пятницу в польской столице.

Поясняется, что переговоры прошли неудачно, так как не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы. Также сообщается, что президент Польши Анджей Дуда разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете бандеровской идеологии.

Погром в здании "Россотрудничества"

Радикалы из С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. В это время в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор".

Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы взломали двери при помощи болгарки, расписали стены лозунгами и символикой, а также сожгли флаги России.

Позднее руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба. "Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

Российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.

Также стало известно, что полиция сняла охрану у офиса Россотрудничества перед маршем ОУН.

Порошенко ответил Западу по закону об Антикоррупционном суде

Мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене.

"Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста.

Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову — СМИ

Причиной расстрела сослуживцами четырех морских пехотинцев в Широкино возможно стали систематические издевательства, сообщили СМИ со ссылкой на информацию от военного гарнизона Мариуполя.

По имеющейся информации, морпехи были расстреляны во время сна. Их убийцы сделали контрольные выстрелы в в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов, чтобы скрыть следы преступления.

Позднее ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов.

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МИД Украины подвел печальные итоги Мюнхена

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз у немецкой делегации", — написал министр в Twitter.

МИД ФРГ: о снятии санкций, транзите газа и инвестициях в Украину

Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Считаю правильной идею российского президента… о вводе "голубых касок"в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал Габриэль.

Также он заявил, что ФРГ хочет гарантировать транзит российского газа через Украину.

Помимо этого, ФРГ может предложить инвестиции для Донбасса при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения, заявил Габриэль.

В лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Нацдружин"

В Ивано-Франковской области в селе Микуличин Ивано-Франковской области задержаны вооруженные представители "Национальных дружин", сообщают региональные издания. "Дружинники" прибыли в лес возле села и едва не вступили в столкновения с местными жителями. Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области с огнестрельным оружием на двух авто. По их словам, якобы для предотвращения незаконной вырубки и вывоза леса.

Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде

Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко не смогли попасть даже в десятку лучших во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Во время забега победительницей стала Анастасия Кузьмина (Словакия), второе место – у Дарьи Домрачевой (Белоруссия), бронза – у Тирилль Экхофф (Норвегия).

Валентина Семеренко финишировала на 19-м месте: при одном промахе ее отставание составило +2.16. Вита Семеренко была 24-й — отставание +3.02.

Определились финалисты Нацотбора на Евровидение

В Киеве прошел второй полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале победили MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA.