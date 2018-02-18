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    Аналитика и комментарии

    Хроника 17 февраля: Польша против Бандеры, погром в "Россотрудничестве"

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    Польша разочарована позицией Украины по бандеровской идеологии, Порошенко ответил Западу насчет антикоррупционного суда, а радикалы устроили погром в здании "Россотрудничества " в Киеве.
    Ситуация у Россотрудничества
    РЦНК

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В МИД Украины подвели неутешительные для страны итоги Мюнхенской конференции, в лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Национальных дружин", а Украина и Польша не смогли договориться относительно роли Бандеры в истории.

    Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Польша-Украина: сплошное разочарование

    Варшава выразила разочарование результатами встречи вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по запрету бандеровской идеологии. Встреча прошла в пятницу в польской столице.

    Поясняется, что переговоры прошли неудачно, так как не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы. Также сообщается, что президент Польши Анджей Дуда разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете бандеровской идеологии. 

    Погром в здании "Россотрудничества"

    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news
    Сожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве

    Радикалы из С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле. В это время в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". 

    Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы взломали двери при помощи болгарки, расписали стены лозунгами и символикой, а также сожгли флаги России. 

    Позднее руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба.  "Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — сказал Воробьев в комментарии РИА Новости.

    Российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.

    Также стало известно, что полиция сняла охрану у офиса Россотрудничества перед маршем ОУН. 

    Порошенко ответил Западу по закону об Антикоррупционном суде

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Раде декларирования активистов отодвинет Антикорсуд - Якубин

    Мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикоррупционном суде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Мюнхене. 

    "Я буду делать все возможное, чтобы законопроект (об Антикоррупционном суде — ред.) был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству", — сказал глава государства в ответ на вопрос иностранного журналиста.

    Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову — СМИ

    Причиной расстрела сослуживцами четырех морских пехотинцев в Широкино возможно стали систематические издевательства, сообщили СМИ со ссылкой на информацию от военного гарнизона Мариуполя. 

    По имеющейся информации, морпехи были расстреляны во время сна. Их убийцы сделали контрольные выстрелы в в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов, чтобы скрыть следы преступления. 

    Позднее ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. 

    Читайте также: Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

    МИД Украины подвел печальные итоги Мюнхена

    Встреча Порошенко и Терезы Мэй
    Скриншот видео
    Порошенко в Мюнхене встретился с премьером Великобритании Мэй

    Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал срыв переговоров в "нормандском формате" в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. 

    "Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идёт не так. На этот раз у немецкой делегации", — написал министр в Twitter. 

    МИД ФРГ: о снятии санкций, транзите газа и инвестициях в Украину

    Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Считаю правильной идею российского президента… о вводе "голубых касок"в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал Габриэль.

    Также он заявил, что ФРГ хочет гарантировать транзит российского газа через Украину. 

    Помимо этого, ФРГ может предложить инвестиции для Донбасса при условии установления перемирия и отвода тяжелого вооружения, заявил Габриэль. 

    В лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Нацдружин"

    В Ивано-Франковской области в селе Микуличин  Ивано-Франковской области задержаны вооруженные представители "Национальных дружин", сообщают региональные издания. "Дружинники" прибыли в лес возле села и едва не вступили в столкновения с местными жителями. Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области с огнестрельным оружием на двух авто. По их словам, якобы для предотвращения незаконной вырубки и вывоза леса.

    Вита и Валентина Семеренко провалились в масс-старте на Олимпиаде

    Украинские биатлонистки Вита и Валентина Семеренко не смогли попасть даже в десятку лучших во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Во время забега победительницей стала Анастасия Кузьмина (Словакия), второе место – у Дарьи Домрачевой (Белоруссия), бронза – у Тирилль Экхофф (Норвегия). 

    MELOVIN с песней Under The Ladder
    Телеканал СТБ на Youtube
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    Валентина Семеренко финишировала на 19-м месте: при одном промахе ее отставание составило +2.16. Вита Семеренко была 24-й — отставание +3.02.

    Определились финалисты Нацотбора на Евровидение

    В Киеве прошел второй полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. Во втором полуфинале победили MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. 

    За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA.

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