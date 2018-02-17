Дуда разочарован итогами переговоров с Украиной по "антибандеровскому закону"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете бандеровской идеологии, говорится в заявлении Дуды, размещенном на его сайте.

Встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко прошла в пятницу в польской столице.

"Я с большой грустью принял информацию о том, что вопрос об эксгумациях не был поднят украинской стороной в ходе пятничных переговоров в Варшаве вице-премьеров Петра Глинского и Павла Розенко. Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков", — сказал Дуда, отметив, что оба президенты говорили на эту тему также по телефону.

"Я надеялся, что эту проблему удастся преодолеть", — добавил он.

Дуда отметил, что вопрос разрешения на эксгумацию является для Польши очень важным. "Вопрос эксгумации, то есть вопрос выяснения исторической правды, является для нас основным элементом, если речь идет о исторической памяти. Я не скрываю, что я разочарован и огорчен, но надеюсь, что в будущем этот тупик удастся преодолеть", — заключил он.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.