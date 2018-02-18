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    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов

    (обновлено: )66620
    В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
    Канал Ukrainian NAVY на Youtube

    "В некоторых СМИ назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные взаимоотношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", — заявил Воронченко.

    "Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию до общества до завершения следствия", — добавил он.

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    Ранее издание Новости-N со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что между морпехами произошел конфликт из-за уборки помещений в доме, где они жили. Один из военных не согласился и из АК-47 расстрелял товарищей по службе.

    Ранее уже были опубликованы фото и имена погибших бойцов — это матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.

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