ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов

"В некоторых СМИ назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные взаимоотношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", — заявил Воронченко.

"Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию до общества до завершения следствия", — добавил он.

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Ранее издание Новости-N со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что между морпехами произошел конфликт из-за уборки помещений в доме, где они жили. Один из военных не согласился и из АК-47 расстрелял товарищей по службе.

Ранее уже были опубликованы фото и имена погибших бойцов — это матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.