В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В интернете показали фото морпехов, которых в районе Широкино под Мариуполем расстреляли сослуживцы, сообщает "Обозреватель".

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Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.

Родственникам погибшего сообщили, что Валерия застрелили ночью, других подробностей они не знают. На его странице "ВКонтакте" много фотографий с сослуживцами.

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино

Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино