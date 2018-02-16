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    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино

    (обновлено: )88662
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Обозреватель

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В интернете показали фото морпехов, которых в районе Широкино под Мариуполем расстреляли сослуживцы, сообщает "Обозреватель".

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    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.

    Родственникам погибшего сообщили, что Валерия застрелили ночью, других подробностей они не знают. На его странице "ВКонтакте" много фотографий с сослуживцами.

    Обозреватель
    Фото морпехов, погибших в Широкино

    Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

    Обозреватель
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Обозреватель
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Обозреватель
    Фото морпехов, погибших в Широкино

     

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