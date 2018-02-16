СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. СМИ назвали все имена морпехов 36 бригады, которых в районе Широкино под Мариуполем расстреляли сослуживцы.
"Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов", — говорится в прощальном сообщении 36 бригады.
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По информации InfoResist, погибли морпехи:
20-летний старший матрос Артем Жовтобрюх,
30 летний, старший матрос из Полтавской области Валерий Литвиненко,
39 летний младший лейтенант Александр Бурданов,
23 летний матрос из Бахмута Андрей Новицкий, его фото найти не удалось.
Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.