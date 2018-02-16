СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. СМИ назвали все имена морпехов 36 бригады, которых в районе Широкино под Мариуполем расстреляли сослуживцы.

"Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов", — говорится в прощальном сообщении 36 бригады.

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По информации InfoResist, погибли морпехи:

20-летний старший матрос Артем Жовтобрюх,

inforesist Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос село Кривые Колена Черкасской области

30 летний, старший матрос из Полтавской области Валерий Литвиненко,

Обозреватель Фото морпехов, погибших в Широкино

39 летний младший лейтенант Александр Бурданов,

inforesist Александр Бурданов, 39 лет младший лейтенант из Запорожья

23 летний матрос из Бахмута Андрей Новицкий, его фото найти не удалось.

Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.