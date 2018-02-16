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    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов

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    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    inforesist

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. СМИ назвали все имена морпехов 36 бригады, которых в районе Широкино под Мариуполем расстреляли сослуживцы. 

    "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов", — говорится в прощальном сообщении 36 бригады.

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    По информации InfoResist, погибли морпехи: 

    20-летний старший матрос Артем Жовтобрюх,

    inforesist
    Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос село Кривые Колена Черкасской области

    30 летний, старший матрос из Полтавской области Валерий Литвиненко,

    Обозреватель
    Фото морпехов, погибших в Широкино

    39 летний младший лейтенант Александр Бурданов,

    inforesist
    Александр Бурданов, 39 лет младший лейтенант из Запорожья

    23 летний матрос из Бахмута Андрей Новицкий, его фото найти не удалось.

    Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

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