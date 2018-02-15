После расстрела сослуживцев морпехи подожгли дом и заложили взрывчатку - ГПУ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Четырех воннослужащих в зоне военной операции в Донбассе убили их сослуживцы, последние уже задержаны и признались в содеянном, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

"Четырнадцатого февраля военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "умышленное убийство двух или более лиц". В ведомстве добавили, что на теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в доме, где их нашли, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

"После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которые задержаны. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания относительно обстоятельств данного убийства, учиненного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", — сообщили в Генпрокуратуре.

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В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении. Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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