наверх
15.02.201815:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    После расстрела сослуживцев морпехи подожгли дом и заложили взрывчатку - ГПУ

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (274)

    (обновлено: )167461
    Генеральная прокуратура сообщила шокирующие подробности об убийстве четырех морпехов в Донбассе. Их расстреляли сослуживцы, после чего попытались скрыть следы преступления.
    Морская пехота ВМС ВСУ
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Четырех воннослужащих в зоне военной операции в Донбассе убили их сослуживцы, последние уже задержаны и признались в содеянном, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН
    Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?

    Ранее пресс-центр военной операции силовиков сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали. Другие подробности не приводились.

    "Четырнадцатого февраля военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

    Возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "умышленное убийство двух или более лиц". В ведомстве добавили, что на теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в доме, где их нашли, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

    "После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, которые задержаны. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания относительно обстоятельств данного убийства, учиненного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", — сообщили в Генпрокуратуре.

    Читайте также: Трансформация отношения к атошникам после убийства в Киеве. Опрос экспертов

    В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении. Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Читайте также: За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара атошником

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе