В зоне АТО четырех морпехов расстреляли сослуживцы - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В зоне проведения спецоперации в Донбассе найдены мертвыми нескольких бойцов отдельной бригады морской пехоты, сообщает в четверг пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. УНИАН Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?

"Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих. По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство", — говорится в официальном сообщении.

Издание LB.ua располагает информацией из собственных источников, что убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802. Они находились в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. "Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения", — сообщает сайт.

Телеканал "112 Украина" сообщает, что ЧП произошло в тылу в районе Широкино "Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять".

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Напомним, что за последние случаи участились случаи насилия с участием военнослужащих ВСУ. Так военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины Владимира Балабуха подозревают в убийстве мужчины на остановке в Киеве. После спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" Балабух приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

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