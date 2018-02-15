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    В зоне АТО четырех морпехов расстреляли сослуживцы - СМИ

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (273)

    (обновлено: )3771251
    В селе Бердянское Донецкой области найдены мертвыми бойцы морской пехоты воинской части А-2802. Она находились в здании бывшего пансионата.
    Учения ВМС под Одессой. Морпехи отбивали аэродром
    Facebook ВМС ВС Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В зоне проведения спецоперации в Донбассе найдены мертвыми нескольких бойцов отдельной бригады морской пехоты, сообщает в четверг пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН
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    "Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих. По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство", — говорится в официальном сообщении.

    Издание LB.ua располагает информацией из собственных источников, что убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802. Они находились в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой области. "Их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова. Возможная причина конфликта — неуставные отношения", — сообщает сайт.

    Телеканал "112 Украина" сообщает, что ЧП произошло в тылу в районе Широкино "Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять".

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    Напомним, что за последние случаи участились случаи насилия с участием военнослужащих ВСУ. Так военнослужащего 72-й бригады Вооруженных сил Украины Владимира Балабуха подозревают в убийстве мужчины на остановке в Киеве. После спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" Балабух приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

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