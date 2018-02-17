Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову - СМИ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Причиной расстрела сослуживцами четырех морских пехотинцев в Широкино возможно стали систематические издевательства, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию от военного гарнизона Мариуполя.

"Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", — заявили военные.

По имеющейся информации, морпехи были расстреляны во время сна. Их убийцы сделали контрольные выстрелы в в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов, чтобы скрыть следы преступления.

Издание Новости-N со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что между морпехами произошел конфликт из-за уборки помещений в доме, где они жили. Один из военных не согласился и из АК-47 расстрелял товарищей по службе.

Ранее уже были опубликованы фото и имена погибших бойцов — это матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.