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    Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову - СМИ

    (обновлено: )241381
    СМИ со ссылкой на военный гарнизон Мариуполя сообщают подробности трагедии, которая произошла в Широкино 14 февраля. Тогда двое морпехов расстреляли четырех своих сослуживцев и пытались скрыть следы преступления.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Обозреватель

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Причиной расстрела сослуживцами четырех морских пехотинцев в Широкино возможно стали систематические издевательства, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию от военного гарнизона Мариуполя.

    Гильзы от патронов. Архивное фото
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    "Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", — заявили военные.

    По имеющейся информации, морпехи были расстреляны во время сна. Их убийцы сделали контрольные выстрелы в в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов, чтобы скрыть следы преступления.

    Издание Новости-N со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что между морпехами произошел конфликт из-за уборки помещений в доме, где они жили. Один из военных не согласился и из АК-47 расстрелял товарищей по службе.

    Ранее уже были опубликованы фото и имена погибших бойцов — это матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.

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