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    Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов

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    Криминальные войны в Украине (270)

    (обновлено: )92480
    В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Из-за чего морпехи 36 бригады расстреляли четырех своих "дедов-сослуживцев"?
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    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы

    Жестоким и кровавым выдался День Святого Валентина в зоне АТО. И самое ужасное в том, что новые жертвы конфликта погибли отнюдь не из-за обстрелов. Генеральная прокуратура сообщила шокирующие подробности убийства четырех морпехов на Донбассе. Их расстреляли сослуживцы, после чего попытались скрыть следы преступления. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко

    "Военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – написал Лысенко. В сообщении также сказано, что причиной убийства могли стать неуставные отношения во время прохождения службы. Однако в соцсетях нашлись и те, кто не согласился с такой версией.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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