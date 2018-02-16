Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Жестоким и кровавым выдался День Святого Валентина в зоне АТО. И самое ужасное в том, что новые жертвы конфликта погибли отнюдь не из-за обстрелов. Генеральная прокуратура сообщила шокирующие подробности убийства четырех морпехов на Донбассе. Их расстреляли сослуживцы, после чего попытались скрыть следы преступления. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – написал Лысенко. В сообщении также сказано, что причиной убийства могли стать неуставные отношения во время прохождения службы. Однако в соцсетях нашлись и те, кто не согласился с такой версией.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook