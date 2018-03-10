СМИ со ссылкой на военный гарнизон Мариуполя сообщают подробности трагедии, которая произошла в Широкино 14 февраля. Тогда двое морпехов расстреляли четырех своих сослуживцев и пытались скрыть следы преступления.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
На мариупольском направлении обстрелы велись из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое и другие.
Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире Голоса Столицы сообщил, что больше всего в зоне АТО обстрелам подвергается Широкино, однако на карте боевых действий появилась и новая горячая точка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
СМИ со ссылкой на военный гарнизон Мариуполя сообщают подробности трагедии, которая произошла в Широкино 14 февраля. Тогда двое морпехов расстреляли четырех своих сослуживцев и пытались скрыть следы преступления.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.