наверх
10.03.201808:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Широкино (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову - СМИ
    21:00 17.02.2018
    85888
    СМИ со ссылкой на военный гарнизон Мариуполя сообщают подробности трагедии, которая произошла в Широкино 14 февраля. Тогда двое морпехов расстреляли четырех своих сослуживцев и пытались скрыть следы преступления.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376Криминальные войны в Украине
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов
    16:58 16.02.2018
    3283Криминальные войны в Украине
    В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Из-за чего морпехи 36 бригады расстреляли четырех своих "дедов-сослуживцев"?
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Морская пехота ВМС ВСУ
    После расстрела сослуживцев морпехи подожгли дом и заложили взрывчатку - ГПУ
    13:43 15.02.2018
    9345Донбасс: новое перемирие
    Генеральная прокуратура сообщила шокирующие подробности об убийстве четырех морпехов в Донбассе. Их расстреляли сослуживцы, после чего попытались скрыть следы преступления.
    Полуразрушенный жилой дом в Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    ТОП тем Украины: поселок-призрак, разборки в Тернополе
    18:46 08.02.2018
    719Донбасс: новое перемирие
    Жизнь поселка, в котором не осталось ни одного целого дома, главное из закона об алиментах и наркокриминал в Полтаве: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Полуразрушенный жилой дом в Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    Брошенные авто и разрушенные дома. Как выглядит Широкино 
    14:31 26.11.2017
    3104
    Поселок Широкино в Донецкой области находится под контролем украинских военных. Как выглядит населенный пункт в ноябре, в фотоленте РИА Новости Украина.
    Как выглядит Широкино после продолжительных боев
    В ДНР объяснили, почему хотят выхода ВСУ из Широкино
    04:59 14.11.2017
    1621
    Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обратила внимание на трудности населения юга Донецкой области, связанные с пересечением линии соприкосновения в Новоазовском районе.
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино 
    16:41 13.03.2017
    258Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам министра иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборна, в Широкино он увидел трагедию, все, что там есть сейчас – "следствие действий профессиональной армии".
    Разрушенное Широкино
    ДНР: в Широкино появится камера наблюдения СММ ОБСЕ
    10:06 12.03.2017
    113Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Представитель силового ведомства ДНР сообщил, что уже в воскресенье в районе села Широкино представителями миссии ОБСЕ будет установлена камера наблюдения.
    Разрушенное Широкино
    Ополченцы обстреляли Широкино из минометов - штаб АТО
    07:59 24.01.2017
    125Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    На мариупольском направлении обстрелы велись из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое и другие.
    Порошенко и сенаторы США прибыли в Широкино
    Порошенко и сенаторы США прибыли в Широкино
    17:58 31.12.2016
    829Год 2016, прощай! Итоги
    Согласно информации главы государства, в Широкино президента Украины Петра Порошенко сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.
    Разрушенное Широкино
    Ополченцы обстреляли Широкино из минометов - штаб АТО
    07:27 30.12.2016
    279Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    На мариупольском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Талаковку, Широкино, Старогнатовку, Павлополь, Гнутово и Водяное из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
    Разрушенное Широкино. Архивное фото
    Широкино обстреляли из артиллерии и танка - штаб АТО
    07:01 18.11.2016
    130Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Обстрелы из разного вида оружия были зафиксированы в районе Широкино, Гнутово, Новоалександровки, Орехово, Бердянского, Водяного, Красногоровки, Новотроицкого, Марьинки, Авдеевки и Крымского.
    Лента с патронами
    Спецкор: перемирия больше нет, Широкино накрыло минометным огнем
    11:32 10.09.2016
    2346Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире Голоса Столицы сообщил, что больше всего в зоне АТО обстрелам подвергается Широкино, однако на карте боевых действий появилась и новая горячая точка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    Убитых морпехов в Широкино добивали выстрелами в голову - СМИ
    21:00 17.02.2018
    85888
    СМИ со ссылкой на военный гарнизон Мариуполя сообщают подробности трагедии, которая произошла в Широкино 14 февраля. Тогда двое морпехов расстреляли четырех своих сослуживцев и пытались скрыть следы преступления.
    Морская пехота ВМС ВСУ
    После расстрела сослуживцев морпехи подожгли дом и заложили взрывчатку - ГПУ
    13:43 15.02.2018
    9345
    Генеральная прокуратура сообщила шокирующие подробности об убийстве четырех морпехов в Донбассе. Их расстреляли сослуживцы, после чего попытались скрыть следы преступления.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Куда смотрит главнокомандующий? Соцсети в шоке от расстрела морпехов
    16:58 16.02.2018
    3283
    В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли четверо морских пехотинцев. Из-за чего морпехи 36 бригады расстреляли четырех своих "дедов-сослуживцев"?
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Бойня в Широкино: конфликт в ВСУ не первый и не последний — эксперт
    18:10 16.02.2018
    1376
    Военный эксперт Сергей Ковтун заявил, что расстрел морпехов возле Широкино сослуживцами — результат роста агрессии в обществе.
    Полуразрушенный жилой дом в Широкино (Донецкая область ), ноябрь 2017
    ТОП тем Украины: поселок-призрак, разборки в Тернополе
    18:46 08.02.2018
    719
    Жизнь поселка, в котором не осталось ни одного целого дома, главное из закона об алиментах и наркокриминал в Полтаве: самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Все теги